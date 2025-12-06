Ο μυστηριώδης ήχος «Bloop» είχε κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι υπήρχε ζωντανός γιγάντιος καρχαρίας. Οι επιστήμονες αποκάλυψαν ότι προέρχεται από αποκολλήσεις παγόβουνων.

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν τελικά την προέλευση του μυστηριώδους ήχου γνωστού ως «Bloop», ο οποίος είχε κάνει πολλούς να υποθέσουν ότι ήταν το κάλεσμα ενός κολοσσιαίου προϊστορικού καρχαρία, όπως ο Μεγαλόδοντας. Η θεωρία αυτή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής χάρη σε ταινίες και σειρές του Χόλιγουντ, που φούντωσαν τη φαντασία του κοινού για τον τεράστιο αυτόν εξαφανισμένο θηρευτή.

Η ιδέα ότι ένας γιγάντιος καρχαρίας μπορεί να περιπλανιέται στα βαθιά νερά του ωκεανού φαίνεται ελκυστική. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαροί λόγοι να αμφισβητούμε την ύπαρξή του σήμερα: οι μεγάλοι αρπακτικοί καρχαρίες, όπως ο Μεγάλος Λευκός, αφήνουν πίσω τους δόντια και σώματα συχνά στα παράκτια ύδατα. Αν ένας τόσο μεγάλος οργανισμός όπως ο Μεγαλόδοντας εξακολουθούσε να ζει, τα αποτυπώματά του -δόντια, υπολείμματα θηραμάτων- θα ήταν αναμφισβήτητα εμφανή.

Επιπλέον, ένας καρχαρίας μήκους έως και 24 μέτρων θα χρειαζόταν τεράστιες ποσότητες τροφής καθημερινά, κυνηγώντας ακόμη και φάλαινες, κάτι που θα τον καθιστούσε εύκολα εντοπίσιμο σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση θηραμάτων.

Το μυστήριο του ήχου «Bloop» είχε ωστόσο μπλέξει τους επιστήμονες για λίγο, καθώς η έντασή του ξεπερνούσε οποιονδήποτε γνωστό ήχο φάλαινας, προκαλώντας ακόμη και αστείους παραλληλισμούς με μυθικά πλάσματα τύπου Κθούλου.

Η λύση ήρθε με την ανάπτυξη εξειδικευμένων υποβρυχίων μικροφώνων (υδρόφωνα) από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών (NOAA), τα οποία κατέγραψαν τους ήχους πιο κοντά στην Ανταρκτική. Το 2005, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το Bloop δεν προερχόταν από κάποιον τεράστιο καρχαρία, αλλά από φυσικά φαινόμενα: συγκεκριμένα, πρόκειται για τους ήχους παγοβουνών που σπάνε, ραγίζουν και αποκολλώνται από τους παγετώνες της Ανταρκτικής.

Η NOAA εξηγεί ότι με την υπερθέρμανση του πλανήτη, οι παγο-σεισμοί αυξάνονται, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερα παγόβουνα να ραγίζουν και να αποκολλώνται, δημιουργώντας δυνατούς ήχους που ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις στον ωκεανό.

Συμπερασματικά, το Bloop δεν είναι το κάλεσμα ενός γιγάντιου προϊστορικού καρχαρία, αλλά ένα φυσικό φαινόμενο που αναδεικνύει τα μυστήρια και τις αλλαγές των ωκεανών μας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ