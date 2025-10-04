Πλήρωσε για να ζήσει σε παραγκούπολη: Influencer κατηγορείται για εκμετάλλευση φτώχειας (vid)

Influencer προκαλεί θύελλα αντιδράσεων αφού πλήρωσε για να ζήσει σε παραγκούπολη της Ινδίας. Το κοινό τον κατηγορεί για poverty tourism και εκμετάλλευση φτώχειας.

Ένας Αυστραλός influencer με το όνομα Pete Z έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, μετά τη δημοσίευση βίντεο στο Instagram και στο YouTube, όπου παρουσιάζεται να ζει για τρεις ημέρες σε παραγκούπολη της Ινδίας.

Ο τίτλος του βίντεο – “I Tried Surviving India’s Deadliest Slum” – προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις. Η τοποθεσία ήταν το Dharavi, μία από τις μεγαλύτερες παραγκουπόλεις στον κόσμο, γνωστή από την οσκαρική ταινία Slumdog Millionaire.

Τι δείχνει το βίντεο: Πλάνα και σχολιασμός που δίχασε

Στο βίντεο, ο Pete Z και η συνοδός του Ayushi περπατούν σε στενά δρομάκια του Dharavi, δείχνοντας τον χώρο όπου θα μείνουν: ένα μικρό, φτωχικό δωμάτιο χωρίς ανέσεις, με μία αυτοσχέδια κουζίνα και ένα κρεβάτι-κουκέτα. Οι δυο τους γελούν με τις «συνθήκες επιβίωσης», ενώ εμφανίζονται να συνομιλούν με ντόπιους ακόμα και με έναν φερόμενο ως νταβατζή. “Μείναμε εδώ για τρεις μέρες. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο στενά είναι τα δρομάκια,” ακούγεται να λέει ο influencer.

Αντιδράσεις στα social media: "Δεν είναι παιχνίδι η φτώχεια"

Οι αντιδράσεις κάτω από το βίντεο και στο Twitter/X ήταν έντονες:

“Το Dharavi δεν είναι playground για πλούσιους YouTubers.”

“Αυτό είναι poverty tourism και προσβολή για εκατομμύρια ανθρώπους.”

“Μην παρουσιάζετε τους φτωχούς ως αξιοθέατο.”

“Το βίντεο δημιουργεί παραμορφωμένη εικόνα για την Ινδία.”

Κάποιοι χρήστες κατηγόρησαν τον Pete Z για ρατσιστική προσέγγιση, αναφέροντας ότι το περιεχόμενο του καλλιεργεί στερεότυπα και φόβο γύρω από τις φτωχές περιοχές.

Poverty Tourism: Όταν η φτώχεια γίνεται περιεχόμενο

Το φαινόμενο του "poverty tourism", όπου ταξιδιώτες πληρώνουν για να ζήσουν προσωρινά σε φτωχές περιοχές, έχει προκαλέσει διεθνείς συζητήσεις. Ενώ κάποιοι το προβάλλουν ως «εκπαίδευση» ή «αντιμετώπιση προκαταλήψεων», οι επικριτές το θεωρούν καθαρή εκμετάλλευση ανθρώπων και κουλτούρας για viral περιεχόμενο.

Το συγκεκριμένο βίντεο φανερώνει πώς τα social media μπορεί να μετατρέψουν την ανθρώπινη δυστυχία σε θεατρικό σκηνικό, με στόχο τα views και τα likes.

Η βασική ερώτηση που προκύπτει είναι: Πότε η καταγραφή γίνεται προσβολή; Οι ντόπιοι δεν είναι κομπάρσοι. Οι παραγκουπόλεις δεν είναι σκηνικά για περιπέτειες. Κάθε βίντεο που αγγίζει τέτοια ευαίσθητα θέματα πρέπει να έχει σεβασμό, ευαισθησία και αυθεντικότητα.

