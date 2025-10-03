Πέρασε δίπλα από τη Γη και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι: Ο αστεροειδής 2025 TF πέρασε μόλις 420 χλμ. από πάνω μας

Ο αστεροειδής 2025 TF πέρασε 260 μίλια πάνω από την Ανταρκτική χωρίς καν να εντοπιστεί εγκαίρως. Ήταν ο δεύτερος πιο κοντινός διαστημικός βράχος που πέρασε ποτέ από τη Γη και οι επιστήμονες τον είδαν μόνο 6 ώρες αφού πέρασε.

Ένας αστεροειδής-«φάντασμα» μόλις έφτασε στα 420 χλμ. από τη Γη και εντοπίστηκε μόνο όταν ήταν ήδη μακριά.

Αν νόμιζες ότι η NASA βλέπει τα πάντα, σκέψου ξανά: Στις 1 Οκτωβρίου 2025, ο αστεροειδής 2025 TF πέρασε σε απόσταση μόλις 260 μιλίων (420 χλμ.) από τη Γη, δηλαδή σχεδόν το ίδιο κοντά με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Και το χειρότερο; Δεν τον είδε κανείς μέχρι 6 ώρες μετά το πέρασμά του.

Ποιος εντόπισε τον 2025 TF;

Ο μικρός αυτός διαστημικός βράχος, μεγέθους περίπου ενός μικρού αυτοκινήτου, εντοπίστηκε από το Kitt Peak-Bok Observatory στην Αριζόνα στις 06:36 UTC, 1 Οκτωβρίου ενώ είχε ήδη περάσει δίπλα μας.

Ο ερασιτέχνης αστρονόμος Filipp Romanov επιβεβαίωσε την ύπαρξη του αστεροειδούς μέσω του Liverpool Telescope στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσιεύοντας και φωτογραφία από την παρατήρηση.

Από πού ήρθε αυτός ο «άγνωστος επισκέπτης»;

Ο 2025 TF ανήκει στην οικογένεια των Apollo asteroids, μια ομάδα κοντινών αστεροειδών που διασταυρώνονται με την τροχιά της Γης. Περνούσε με ταχύτητα 46.700 μίλια την ώρα (75.200 χλμ/ώρα) και φαίνεται πως κινείται σε τροχιά ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη.

Οι αστρονόμοι παραδέχονται ότι, επειδή παρατηρήθηκε μόνο για μια μέρα, δεν γνωρίζουν ακόμα την ακριβή μελλοντική τροχιά του.

Πόσο κοντά ήταν πραγματικά;

Για να καταλάβουμε το μέγεθος του... «παραλίγο», δες αυτό:

Απόσταση του 2025 TF από τη Γη: 260 μίλια (420 χλμ.)

Απόσταση του Φεγγαριού από τη Γη: 238.855 μίλια (384.400 χλμ.)

Απόσταση του 3I/ATLAS στην κοντινότερη προσέγγιση: 170 εκατομμύρια μίλια

Ο 2025 TF πέρασε 400.000 φορές πιο κοντά από τον διαστημικό «επισκέπτη» 3I/ATLAS, ο οποίος κάνει τώρα headlines παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία από την αρχή του 2025, 118 αστεροειδείς έχουν περάσει σε απόσταση μικρότερη της σεληνιακής τροχιάς από τη Γη. Τον Σεπτέμβριο μόνο, 25 τέτοιοι αστεροειδείς πέρασαν χωρίς να απειλήσουν, αλλά αρκετοί εξ αυτών εντοπίστηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Ο 3I/ATLAS, ο τρίτος γνωστός διαστρικός επισκέπτης, κινείται αυτή τη στιγμή με ταχύτητα 66.000 χλμ/ώρα, υπερβολικά γρήγορα για να «συλληφθεί» από τη βαρύτητα του Ήλιου.

Ορισμένοι επιστήμονες, όπως ο καθηγητής Avi Loeb του Χάρβαρντ, έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για φυσικό αντικείμενο, αλλά για πιθανή διαστημική κατασκευή από εξωγήινους. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) σχεδιάζει να τον παρακολουθήσει με διαστημικά τηλεσκόπια από τις αποστολές προς Άρη και Δία.

Το ότι ένας αστεροειδής με το μέγεθος ενός αυτοκινήτου πέρασε σχεδόν μέσα από την ατμόσφαιρά μας χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως, επαναφέρει τη συζήτηση για την ανάγκη καλύτερης πλανητικής άμυνας.

Και το ακόμα πιο ανησυχητικό; Δεν ήταν καν ο κοντινότερος στην ιστορία. Το ρεκόρ κρατά ο αστεροειδής 2020 VT4, που πέρασε μόλις 230 μίλια από τη Γη τον Νοέμβριο του 2020.

Ενώ η προσοχή μας στρέφεται στα διαστημικά σενάρια και τις υποθέσεις για εξωγήινες τεχνολογίες, οι πραγματικοί κίνδυνοι είναι πολύ πιο... σιωπηλοί και απρόσμενοι. Ο 2025 TF απέδειξε ότι ο ουρανός δεν είναι ποτέ "άδειος" και πως ακόμα και μικροί αστεροειδείς, μπορούν να εμφανιστούν χωρίς προειδοποίηση.

