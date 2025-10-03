Η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που θα απολαύσει για 6 λεπτά την «έκλειψη του αιώνα»

Έξι λεπτά στο απόλυτο σκοτάδι θα βυθιστεί ο πλανήτης στην «έκλειψη του αιώνα» την οποία θα μπορεί να παρακολουθήσει μία μόνο ευρωπαϊκή χώρα.

Στις 2 Αυγούστου 2027 αναμένεται να συμβεί ένα ιστορικό γεγονός που ο κόσμος θα το θυμάται για δεκαετίες. Πρόκειται γι αυτό που έχει ονομαστεί «έκλειψη του αιώνα»: η μεγαλύτερη ολική ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα, που θα διαρκέσει έως και 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα στο μέγιστό της .

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι θα είναι ένα μοναδικό αστρονομικό θέαμα που θα μπορεί να παρατηρηθεί από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την αιγυπτιακή πόλη Λούξορ. Εκεί ο ήλιος θα κρυφτεί πάνω από διάσημους ναούς όπως ο Καρνάκ και η νεκρόπολη της αρχαίας Θήβας, σαν να πρόκειται για ένα ακόμη αριστούργημα των Φαραώ της αρχαιότητας.

Η μοναδική χώρα που θα έχει το προνόμιο να απολαύσει το φαινόμενο

Οι Ευρωπαίοι δεν θα έχουν αυτό το προνόμιο, να παρακολουθήσουν την έκλειψη. Εκτός από την Ισπανία, η οποία θα είναι η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη που θα μπορεί κανείς να δει αυτό το φαινόμενο σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Οι καλύτερες πόλεις για να το απολαύσει κανείς θα είναι η Κάντιθ και η Μάλαγα, όπου θα υπάρξει πλήρες σκοτάδι για 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα και 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Στην υπόλοιπη χώρα, η έκλειψη θα είναι μόνο μερική.

Οι πόλεις που θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την έκλειψη

Το φαινόμενο θα μπορεί επίσης να παρατηρηθεί από το βόρειο Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία, τη Λιβύη, τη Σαουδική Αραβία, την Υεμένη και τη Σομαλία, για να καταλήξει στον Ινδικό Ωκεανό. Αυτό το γεγονός συμβαίνει μόνο λίγες φορές ανά αιώνα, επομένως πρόκειται για κάτι μοναδικό που δεν θα επαναληφθεί μέχρι το 2114.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί ταξιδιωτικοί οργανισμοί ήδη οργανώνουν ταξίδια και πολιτιστικές αποστολές για να παρατηρήσουν την έκλειψη από τα καλύτερα σημεία παρατήρησης του πλανήτη. Για τους Ευρωπαίους, ευτυχώς η Ισπανία θα είναι η μόνη χώρα όπου θα έχουμε την τιμή να δούμε αυτό το φαινόμενο σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ