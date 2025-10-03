Μέσα στο καταφύγιο που θα προστατεύσει τον Τραμπ σε πυρηνικό πόλεμο: Αντέχει 1.000 φορές ισχυρότερη βόμβα από της Χιροσίμα (vid)

Αυτοψία στην απόρρητη ορεινή περιοχή που θα προστατεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Σε αρκετό βάθος κάτω από τα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο βρίσκεται ένα άκρως απόρρητο καταφύγιο, σχεδιασμένο να κρατήσει ζωντανούς τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες των ΗΠΑ αν συμβεί το αδιανόητο: δηλαδή ένας πυρηνικός πόλεμος.

Το ορεινό συγκρότημα Cheyenne, άλλοτε εφιάλτης του Ψυχρού Πολέμου, είναι μια απέραντη υπόγεια πόλη, σκαλισμένη μέσα σε 700.000 τόνους γρανίτη, ικανή να αντέξει άμεσες πυρηνικές επιθέσεις. Για δεκαετίες, παραμένει σε ετοιμότητα για να συντονίσει την άμυνα των ΗΠΑ σε περίπτωση Αρμαγεδδώνα.

Αντέχει βόμβα 1.000 φορές ισχυρότερη από της Χιροσίμα

Η τελευταία φορά που επιτράπηκε σε δημοσιογράφους να εισέλθουν ήταν το 2018, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν ακόμη στον Λευκό Οίκο. Τώρα, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών εντάσεων, ο αμερικανικός στρατός άνοιξε ξανά τις θωρακισμένες πύλες του, με τις κάμερες του NewsNation να εισχωρούν βαθιά μέσα στις απόρρητες εγκαταστάσεις.

Πίσω από ατσάλινες πόρτες πάχους ενός μέτρου και μετά από πολλαπλά σημεία ελέγχου, οι δημοσιογράφοι είδαν το κέντρο διοίκησης, το οποίο –σύμφωνα με τους αξιωματούχους– μπορεί να αντέξει μια πυρηνική έκρηξη «χίλιες φορές ισχυρότερη από τη βόμβα της Χιροσίμα» ακόμη και σε απόσταση ενός μιλίου.

Το συγκρότημα δεν είναι απλά ένα καταφύγιο. Είναι μια λειτουργική υπόγεια πόλη. Διαθέτει δικό του εργοστάσιο ενέργειας, υπόγειες λίμνες πόσιμου νερού και αποθέματα τροφίμων για «πάρα πολύ καιρό». Ακόμη και εστιατόριο Subway λειτουργεί μέσα στις εγκαταστάσεις, αυτοαποκαλούμενο «το πιο ασφαλές Subway στον κόσμο».

Καταφύγιο «ζωτικής σημασίας»

Ο στρατηγός Gregory Guillot, διοικητής της U.S. Northern Command και της NORAD, δήλωσε στο NewsNation πως η εγκατάσταση παραμένει εξίσου ζωτικής σημασίας σήμερα, όπως και όταν ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1966. «Αξίζει πραγματικά ό,τι κι αν πλήρωσαν γι’ αυτό στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και το χρησιμοποιούμε σήμερα ακριβώς όπως τις προηγούμενες δεκαετίες», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε για τις σύγχρονες απειλές – από ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον αμερικανικό εναέριο χώρο μέχρι κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια και κυβερνοεπιθέσεις – απάντησε ατάραχος: «Δεν ανησυχώ. Έχουμε τα καλύτερα στρατιωτικά στελέχη που χειρίζονται το συγκεκριμένο ζήτημα. Και είμαστε έτοιμοι».

Κόστισε 142 εκατ. δολάρια στο 1966

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε 20,6 στρέμματα και περιλαμβάνει 15 κτίρια τοποθετημένα σε γιγαντιαία ελατήρια ώστε να απορροφούν το σοκ από μια πυρηνική έκρηξη. Γνωστό ως «battle deck», θα λειτουργούσε ως κέντρο διοίκησης για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Καναδά σε περίπτωση καταστροφής.

Η ολοκλήρωσή του το 1966 κόστισε 142 εκατ. δολάρια (ποσό που σήμερα θα ξεπερνούσε το 1 δισ.). Στον Ψυχρό Πόλεμο χαρακτηριζόταν ως «το πιο ασφαλές μέρος στη Γη» – ένα δαιδαλώδες σύστημα σηράγγων και θαλάμων έκρηξης σχεδιασμένων να αντέξουν σοβιετικούς πυραύλους. «Μας αρέσει να λέμε ότι είναι η πιο ασφαλής εγκατάσταση στον κόσμο», είχε δηλώσει ο αναπληρωτής διευθυντής της βάσης, Στιβ Ρόουζ, το 2018.

Ο γρανίτης και το ατσάλι προστατεύουν επίσης τα ηλεκτρονικά από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που απελευθερώνονται με τις πυρηνικές εκρήξεις. Τα υδραυλικά μηχανήματα μπορούν να κλείσουν τις τεράστιες θωρακισμένες πόρτες σε μόλις 45 δευτερόλεπτα ή σε ανάγκη, ακόμη και χειροκίνητα.

Οι πόρτες του έκλεισαν την 11η Σεπτεμβρίου

Οι πόρτες είχαν κλείσει ξανά μόνο την 11η Σεπτεμβρίου 2001 , η μοναδική φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο που σφραγίστηκαν σε πραγματική κρίση. Αρχικά ήταν έδρα της NORAD και στην πορεία (το 2008) το συγκρότημα μετατράπηκε σε εφεδρικό κέντρο διοίκησης, με τις κύριες επιχειρήσεις να μεταφέρονται στη βάση Peterson Space Force στο Κολοράντο Σπρινγκς. Ωστόσο, προσωπικό συνεχίζει να εναλλάσσεται στο Cheyenne Mountain για διατήρηση ετοιμότητας, με τους αξιωματούχους να τονίζουν πως δεν αποτελεί «μουσειακό απολίθωμα».

Το σχέδιο στο χειρότερο σενάριο

Σε περίπτωση αδιανόητου σεναρίου, το σχέδιο συνέχειας των ΗΠΑ είναι ήδη χαρτογραφημένο:

Ο Πρόεδρος μεταφέρεται πρώτα στο υπόγειο καταφύγιο του Λευκού Οίκου (Presidential Emergency Operations Center). Αν υπάρχει χρόνος, επιβιβάζεται σε ένα από τα αεροσκάφη E-4B “Doomsday” της Πολεμικής Αεροπορίας – ιπτάμενα κέντρα διοίκησης ικανά να διατηρήσουν την αλυσίδα εντολών ακόμη και αν η Ουάσινγκτον δεχόταν επίθεση.

Μαζί του θα βρίσκονται ο Υπουργός Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο και στρατιωτικοί βοηθοί που μεταφέρουν τη βαλίτσα με τους πυρηνικούς κωδικούς. Ο Αντιπρόεδρος προστατεύεται ξεχωριστά για να διασφαλιστεί η διαδοχή, ενώ άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και του Κογκρέσου μεταφέρονται σε ενισχυμένες εγκαταστάσεις όπως το Mount Weather στη Βιρτζίνια και το Raven Rock στην Πενσυλβάνια.

Στο μεταξύ το όρος Cheyenne θα συνέχιζε την αποστολή του κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η NORAD το περιγράφει ως «ενισχυμένο εναλλακτικό κέντρο διοίκησης» που παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για εκτοξεύσεις πυραύλων, παρακολουθεί εχθρικά αεροσκάφη και τροφοδοτεί δεδομένα στο Πεντάγωνο και στο ιπτάμενο κέντρο διοίκησης του Προέδρου.

