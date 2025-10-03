Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

Οι ειδικοί σε θέματα υγιεινής θεωρούν ότι η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών μπουκαλιών παρουσιάζει τον ίδιο κίνδυνο με τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.

Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει τις έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο στην υγεία από την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού σε πλαστικό μπουκάλι. Μέχρι σήμερα ήταν ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους κατανάλωσης πριν την εμφάνιση των θερμικών μπουκαλιών.

Για πόσο διάστημα πρέπει να πίνουμε από το ίδιο μπουκάλι

Διάφοροι ειδικοί τοποθετήθηκαν επί του θέματος, μεταξύ των οποίων και η ειδικός της Φινλανδικής Αρχής Τροφίμων, Merja Virtanen. Σε δηλώσεις της που δημοσιεύτηκαν στο φινλανδικό μέσο Ilta Sanomat, τόνισε ότι τα πλαστικά μπουκάλια είναι φτιαγμένα «για μία μόνο χρήση» και όχι για συνεχή κατανάλωση νερού.

Η προειδοποίηση βασίζεται σε μελέτες, όπως αυτή που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, σχετικά με τα νανοπλαστικά που απελευθερώνουν τα πλαστικά μπουκάλια. Κατά την έρευνα, οι επιστήμονες εντόπισαν έως και 240.000 σωματίδια ανά λίτρο εμφιαλωμένου νερού, πολλά από τα οποία ήταν νανοπλαστικά.

Επιπλέον, η μελέτη που πραγματοποίησαν Κινέζοι επιστήμονες και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Biology έδειξε ότι τα πλαστικά μπουκάλια «αποτελούν την κύρια πηγή πρόσληψης μικροπλαστικών» από τον άνθρωπο και ότι είναι οι κύριοι μεταφορείς βενζοπυρενίου στον οργανισμό.

Πλύσιμο και αποθήκευση των μπουκαλιών

Σε περίπτωση που πίνουμε από το ίδιο μπουκάλι, συνιστάται να πλένεται κατά διαστήματα. «Δεν είναι καλή ιδέα να πίνετε από το ίδιο μπουκάλι για εβδομάδες χωρίς να το πλένετε συχνά», δήλωσε ο καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Per Saris.

Παρότι τα μπουκάλια δεν έχουν ημερομηνία λήξης, δεν είναι συνετό να εκτίθενται σε υγρά περιβάλλοντα ή υψηλές θερμοκρασίες. Μια πιο κατάλληλη επιλογή είναι η αποθήκευσή τους σε δροσερούς και σκοτεινούς χώρους, όπως επεσήμανε ο καθηγητής στο προαναφερθέν φινλανδικό μέσο.

