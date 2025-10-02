Ο Έλον Μασκ αντικαθιστά 500 υπαλλήλους της xAI με έναν 20χρονο φοιτητή!

Ο Έλον Μασκ αναδιαρθρώνει την xAI, απολύοντας 500 υπαλλήλους και διορίζοντας τον 20χρονο Ντιέγκο Πασίνι ως νέο επικεφαλής ομάδας σχολιασμού δεδομένων. Η κίνηση δημιουργεί έντονο ενδιαφέρον στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια ριζοσπαστική αναδιάρθρωση έλαβε χώρα στην xAI, τον κλάδο της X που ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, γνωστή ως Grok. Ο Έλον Μασκ αποφάσισε να αντικαταστήσει περισσότερους από 500 υπαλλήλους με έναν 20χρονο φοιτητή, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει συζητήσεις στον τεχνολογικό κόσμο.

Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι απολύσεις στην ομάδα εισαγωγής δεδομένων και εκπαίδευσης του Grok ήταν πάνω από 500, σύμφωνα με το Business Insider. Το email που στάλθηκε στους απολυμένους υπαλλήλους ανέφερε ότι η xAI επικεντρώνεται πλέον σε εξειδικευμένους καθηγητές Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ γενικοί ρόλοι δεν θα χρειάζονται πλέον.

Στο πλαίσιο αυτής της αναδιοργάνωσης, ο Ντιέγκο Πασίνι, μόλις 20 ετών και απόφοιτος λυκείου το 2023, διορίστηκε επικεφαλής της ομάδας σχολιασμού δεδομένων. Ο Πασίνι είχε ενταχθεί στην εταιρεία τον Ιανουάριο, αφού κέρδισε ένα hackathon που διοργάνωσε η xAI.

Κατά την πρώτη του εβδομάδα, ο Πασίνι ανακοίνωσε ότι δεν σχεδιάζουν νέες απολύσεις, αλλά θα διεξάγονται ατομικές συνεντεύξεις για να αξιολογηθεί η αξία κάθε εργαζομένου στην εταιρεία. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έντονο άγχος εντός της xAI.

Για τον Έλον Μασκ, οι δεξιότητες υπερισχύουν της εμπειρίας, και η προαγωγή του Πασίνι θεωρείται κομβική για τη νέα στρατηγική της εταιρείας. Δύο υπάλληλοι που αμφισβήτησαν τον διορισμό του είδαν την πρόσβασή τους στην εταιρεία να απενεργοποιείται λίγες ώρες αργότερα.

Η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική προσέγγιση της xAI στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η ικανότητα και η δημιουργικότητα θεωρούνται πιο σημαντικές από την ηλικία ή την εμπειρία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ