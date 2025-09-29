Γιαγιά κέρδισε 150.000 στο Λόττο με βοήθεια από ChatGPT: Τα δώρισε όλα σε φιλανθρωπίες!

Γιαγιά από τη Βιρτζίνια κέρδισε 150.000 δολάρια στο Λόττο με την βοήθεια του ChatGPT και τα δώρισε όλα!

Σε μια απίθανη ιστορία που μοιάζει με ταινία, μια γιαγιά από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, η Carrie Edwards, κέρδισε 150.000 δολάρια στο Powerball της Virginia Lottery, επιλέγοντας τους αριθμούς της με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης συγκεκριμένα, του ChatGPT!

Αν και το chatbot της είπε πως «όλα είναι θέμα τύχης», εκείνη αποφάσισε να εμπιστευτεί τους αριθμούς που της έδωσε. Το αποτέλεσμα; Έπιασε τέσσερις από τους πέντε αριθμούς συν τον Powerball, κερδίζοντας αρχικά 50.000 δολάρια. Χάρη στο Power Play, το ποσό τριπλασιάστηκε σε 150.000$.

Αλλά το πιο εντυπωσιακό της ιστορίας δεν είναι η νίκη είναι ότι η Carrie δεν κράτησε ούτε ένα δολάριο για τον εαυτό της.

Η 70χρονη Carrie, πρώην διευθύντρια δημοσίων σχέσεων και νυν εθελόντρια, δήλωσε: «Ένιωσα ευλογημένη και ήξερα πως έπρεπε να τα δώσω όλα. Θέλω να αποτελέσω παράδειγμα. Όταν είσαι ευλογημένος, μπορείς να ευλογήσεις και άλλους.»

Έτσι, ανακοίνωσε πως θα δώσει όλο το ποσό σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχουν βαθύ προσωπικό νόημα για εκείνη.

1. Δωρεά στην AFTD – Μνήμη του συζύγου της

Η πρώτη της δωρεά πήγε στην Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD) – έναν οργανισμό που υποστηρίζει την έρευνα και την ενημέρωση για την πρώιμη άνοια.

Η Carrie αποκάλυψε πως ο αγαπημένος της σύζυγος, Steve Edwards, πυροσβέστης, πέθανε από αυτή την ασθένεια. «Αυτή η αιτία είναι βαθιά προσωπική για μένα», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου.

2. Δωρεά στη φάρμα Shalom Farms

Η δεύτερη δωρεά της πήγε στη Shalom Farms, μια οργάνωση τροφικής δικαιοσύνης που παρέχει πάνω από 400.000 μερίδες φρέσκων προϊόντων ετησίως σε οικογένειες στο Ρίτσμοντ.

Η Carrie είναι εθελόντρια εκεί εδώ και χρόνια και το έργο τους είναι κάτι που υποστηρίζει ενεργά με την παρουσία και την ενέργειά της.

Η οργάνωση έγραψε: «Η γενναιοδωρία της Carrie δείχνει τι σημαίνει “γειτονιά που νοιάζεται”. Είναι απόδειξη ότι έχουμε τους καλύτερους εθελοντές!»

3. Δωρεά στη Navy-Marine Corps Relief Society – Μνήμη του πατέρα της

Η τρίτη και τελευταία δωρεά της Carrie πήγε στη Navy-Marine Corps Relief Society (NMCRS), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει οικογένειες βετεράνων και ενεργών στρατιωτικών.

Η δωρεά έγινε στη μνήμη του πατέρα της, Captain Peter Swanson, που υπηρέτησε ως πιλότος μαχητικού αεροσκάφους στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το NMCRS ανέφερε: «Η Carrie συνεχίζει μια οικογενειακή παράδοση προσφοράς. Το δώρο της θα βοηθήσει χιλιάδες στρατιωτικές οικογένειες σε ανάγκη.»

ChatGPT και τυχεροί αριθμοί: Μπορεί η AI να προβλέψει το Λόττο;

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τους αριθμούς του Λόττο (είναι καθαρά τυχαίο), η ιστορία της Carrie αποδεικνύει ότι ακόμα και η “πλάκα” με την AI μπορεί να αλλάξει ζωές ειδικά όταν η κατάληξη είναι τόσο γενναιόδωρη.

Ο διευθυντής της Virginia Lottery, Khalid Jones, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που τα χρήματα πήγαν σε τόσο όμορφους σκοπούς, χάρη στη γενναιοδωρία της Carrie Edwards.»