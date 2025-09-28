Έγινε δισεκατομμυριούχος στα 24 του και εξηγεί πώς μπορεί ο καθένας να ακολουθήσει τα βήματά του

Ο Alexandr Wang έγινε δισεκατομμυριούχος στα 24 ιδρύοντας τη Scale AI. Αποκαλύπτει πώς η αφοσίωση, οι 10.000 ώρες εξάσκησης και η γνώση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ανοίγουν τον δρόμο για ανάλογες επιτυχίες.

Στα 24 του χρόνια ο Alexandr Wang δεν είχε απλώς ιδρύσει μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων, αλλά είχε ήδη κατακτήσει τον τίτλο του νεότερου δισεκατομμυριούχου στον κόσμο. Ο συνιδρυτής της Scale AI, εταιρείας που αναπτύσσει λογισμικό εκπαίδευσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επιμένει ότι η διαδρομή του δεν είναι άπιαστο όνειρο, αλλά ένα μονοπάτι ανοιχτό σε κάθε νέο που είναι έτοιμος να αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια.

Γεννημένος το 1997 στο Λος Άλαμος του Νέου Μεξικού, μεγάλωσε σε περιβάλλον γεμάτο επιστήμη και τεχνολογία. Η αγάπη του για τον προγραμματισμό τον οδήγησε στο MIT, ωστόσο εγκατέλειψε σύντομα τις σπουδές του για να εργαστεί ως προγραμματιστής αλγορίθμων. Εκεί διέκρινε πρώιμα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση δεδομένων. Το 2016, μόλις 19 ετών, ίδρυσε τη Scale AI, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια συνεργάστηκε με κολοσσούς όπως η OpenAI, η Meta και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει μαγική συνταγή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Wang τόνισε ότι δεν υπάρχει «μαγική συνταγή» για την επιτυχία, παρά μόνο αφοσίωση και συνεχής εξάσκηση. Προτρέπει τους νέους να εξοικειωθούν με εργαλεία προγραμματισμού που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη -όπως το GitHub Copilot ή το Tabnine- τα οποία αυτοματοποιούν εργασίες και επιταχύνουν τη μάθηση. Επικαλείται μάλιστα τη θεωρία των 10.000 ωρών του Malcolm Gladwell, υποστηρίζοντας ότι όποιος αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο για να μάθει και να πειραματιστεί αποκτά τεράστιο πλεονέκτημα.

Ο ίδιος βλέπει το μέλλον του κώδικα να αλλάζει ριζικά, με τα περισσότερα προγραμματιστικά καθήκοντα να αναλαμβάνονται από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να το θεωρεί απειλή, το αντιμετωπίζει ως ευκαιρία: τα εμπόδια εισόδου στον προγραμματισμό θα μικρύνουν, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να δημιουργήσουν.

Σήμερα, στα 28 του, συνεχίζει να ηγείται της Scale AI και να εμπνέει νέους ανθρώπους να τολμήσουν. «Το μέλλον ανήκει σε όσους ξέρουν να επικοινωνούν με τις μηχανές και να τους λένε ακριβώς τι θέλουν», τονίζει, καλώντας τη νέα γενιά να αφιερώσει χρόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, προτού η επόμενη μεγάλη αλλαγή τους προσπεράσει.

