Πότε να ανοίξετε την κεντρική θέρμανση : Η ημερομηνία–κλειδί του Οκτωβρίου και γιατί δεν πρέπει να περιμένετε περισσότερο

Με το φθινόπωρο να έχει μπει για τα καλά και τη θερμοκρασία να παίρνει την κατιούσα, πλησιάζει εκείνη η ώρα που που θα βάλετε πετρέλαιο και θα ανοίξετε την κεντρική θέρμανση του σπιτιού σας.

Βρισκόμαστε και επίσημα στην εποχή, όπου το πρωί μέχρι το απόγευμα κυκλοφορείς με κοντομάνικο και το βράδυ δεν βγαίνεις έξω χωρίς ζακέτα. Έτσι, η συζήτηση για το πότε να ενεργοποιήσετε την κεντρική θέρμανση έχει επιστρέψει κι αυτή, μαζί με το κρύο.

Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα καθορίσουν πόσο νωρίς θα ενεργοποιήσετε τη θέρμανση, όπως το πόσο καινούργιο ή παλιό είναι το σπίτι σας, αν έχετε κάποιο ευάλωτο άτομο που ζει μαζί και πόσο χρόνο περνάτε εκεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει στην πραγματικότητα η ιδανική στιγμή για να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση, όχι μόνο για την άνεσή σας, αλλά και για την ασφάλεια του σπιτιού σας.

Η ιδανική περίοδος για να ανοίξετε την κεντρική θέρμανση του σπιτιού σας

Όπως αποδεικνύεται, έχετε λίγο λιγότερο από δύο εβδομάδες μέχρι να μπορέσετε να ανταλλάξετε ρόμπες και αφράτες κάλτσες για να ζεστάνετε τα δάχτυλα των ποδιών σας δίπλα στο καλοριφέρ, όπως λέει ο Les Roberts, ειδικός σε θέματα ενέργειας επιχειρήσεων στην Bionic, η 13η Οκτωβρίου είναι η μέρα για να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση.

«Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες θα μειωθούν στους 15°C από τις 13 Οκτωβρίου, ευθυγραμμιζόμενες με τις οδηγίες του NHS ότι τα σπίτια θα πρέπει να θερμαίνονται όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από αυτό το όριο», εξήγησε. «Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, θα δούμε μια αξιοσημείωτη ψύχρα στην ατμόσφαιρα, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν περίπου κατά 7°C κατά τη διάρκεια του μήνα».

Και κατέληξε: «Μόλις η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 15°C, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε τη θέρμανση των σπιτιών και των χώρων εργασίας στους τουλάχιστον 18°C, όχι μόνο για άνεση, αλλά και για να μειώσετε τον κίνδυνο υγρασίας, μούχλας, ακόμη και παγωμένων σωλήνων».

Έτσι, ενώ μπορεί να σκέφτεστε να κρατήσετε τη θέρμανση απενεργοποιημένη για να εξοικονομήσετε λίγα χρήματα, ίσως είναι στην πραγματικότητα πιο οικονομικά ωφέλιμο να βάλετε ξανά τη θέρμανση για να αποφύγετε δαπανηρές επισκευές αργότερα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ