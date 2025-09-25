Pizza Fan: Διακοπή συνεργασίας με τον κωμικό Πάρι Ρούπο μετά από σχόλιο για την ελληνική σημαία

Η Pizza Fan ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με τον κωμικό Πάρι Ρούπο, μετά από αντιδράσεις που προκάλεσε σχόλιό του, το οποίο αφορούσε την ελληνική σημαία.

Η αλυσίδα εστίασης, Pizza Fan, ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με τον stand-up κωμικό, Πάρι Ρούπο, ύστερα από έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με ατάκα του τελευταίου για την ελληνική σημαία.

Ο Ρούπος είχε συνεργαστεί με την εταιρεία για καμπάνιες προώθησης στα social media, ωστόσο το σχόλιό του (σύνδεση της ελληνικής σημαίας με βοθρολύματα) ειπώθηκε σε δική του παράστασή, χωρίς καμία σύνδεση με την Pizza Fan. Παρά τις διευκρινίσεις, διαδικτυακοί χρήστες εξέφρασαν δημόσια διαμαρτυρίες και απείλησαν με μποϊκοτάζ, καλώντας την εταιρεία να τερματίσει τη συνεργασία.

Σε ανακοίνωσή της, η Pizza Fan ανέφερε ότι θεωρεί «μεγάλη απρέπεια» τη χρήση εθνικών συμβόλων με τρόπο που μπορεί να προσβάλει το κοινό, υπογραμμίζοντας ότι οι συνεργάτες της οφείλουν να αποφεύγουν δηλώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν το κοινό αίσθημα.

Η εταιρεία τόνισε ότι η παράσταση του κωμικού δεν είχε καμία σχέση με το brand, αλλά προχώρησε στην συγκεκριμένη απόφαση «για να μην εκτίθεται το όνομα της εταιρείας». Ο ίδιος ο κωμικός δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί δημόσια για την απόλυσή του.

Το σχόλιό του που προκάλεσε αντιδράσεις

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε

και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

