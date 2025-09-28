Πάρις Ρούπος: «Αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας» (vid)

Η απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, μετά τα σχόλιά του σε παράσταση όπου συσχέτισε την ελληνική σημαία με «βοθρολύματα», έχει προκαλέσει καταιγισμό αντιδράσεων και έναν «πόλεμο» στα social media.

Οι δηλώσεις του Πάρι Ρούπου επί σκηνής πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις και τελικά οδήγησαν στην απόλυσή του από την αλυσίδα Pizza Fan. Το βίντεο με το απόσπασμα έγινε viral, με πολλούς χρήστες να τον κατηγορούν για προσβολή εθνικών συμβόλων.

«Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας»

Μέσα στον καταιγισμό σχολίων, αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι η καταγωγή του είναι από την Αλβανία, γεγονός που, κατά τους επικριτές του, δικαιολογούσε την απαξιωτική αναφορά στη σημαία. Ο Ρούπος αντέδρασε με ανάρτησή του στο X:

«Στα φασιστοσχόλια στα σόσιάλ μου, κυκλοφορεί ως φακτ από το πουθενά, με ρατσιστικό πρόσημο, ότι είμαι Αλβανός. Δυστυχώς δεν είμαι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία όπως και να 'χει, γιατί αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας».

Οι αντιδράσεις συνεχίζονται

Παρά τη δημόσια τοποθέτηση, οι επιθέσεις και τα επικριτικά σχόλια κάτω από την ανάρτηση συνεχίζονται. Ο διάλογος παραμένει έντονος, με αρκετούς να ζητούν «λογοδοσία», ενώ άλλοι θεωρούν υπερβολική την ακύρωση του κωμικού για μία παράσταση stand-up.

