Τι καιρό θα κάνει στην συναυλία του Robbie Williams και τι έχει ανακοινώσει η εταιρεία σε περίπτωση βροχής

Ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο καιρός στους φανς του Robbie Williams λίγες ώρες πριν τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο.

Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο, ωστόσο ο καιρός φαίνεται να τα... χαλάει στους φανς του pop superstar.

Ο Άγγλος τραγουδιστής έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της «Live 2025 Tour» για μια και μοναδική συναυλία την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 που θα μείνει στην ιστορία.

Τα τελευταία 24ωρα όμως ο καιρός έχει αλλάξει κάτι που έχει προβληματίσει τον κόσμο που θα βρεθεί στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές αναμένονται στην Αττική.

Τι έχει ανακοινώσει η εταιρεία σε περίπτωση βροχής

Η Detoxevents η εταιρεία ενημέρωσε πως η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ωστόσο τόνισε ότι αν τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα το βράδυ της Πέμπτης (2/10) θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

«Ενημέρωση για τον καιρό

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της συναυλίας γίνουν πολύ έντονες και δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της, θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας www.detoxevents.gr, τα social media μας και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο καιρός της Πέμπτης

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Γενικά χαρακτηριστικά

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.



