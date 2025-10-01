Αεροπορική εταιρεία απαγόρευσε τη χρήση power bank κατά τη διάρκεια της πτήσης από την 1η Οκτωβρίου

Αεροπορική εταιρεία απαγορεύει από 1/10 τη χρήση power bank στις πτήσεις της. Τι αλλάζει για τους επιβάτες και ποιοι είναι οι νέοι κανόνες για τις φορητές μπαταρίες.

Αλλαγές στην πολιτική ασφάλειας της Emirates Airlines φέρνει η αυξημένη ανησυχία γύρω από τις μπαταρίες λιθίου. Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, η αεροπορική εταιρεία δεν θα επιτρέπει πλέον τη χρήση power bank κατά τη διάρκεια των πτήσεων της, επικαλούμενη «κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση τους».

Γιατί απαγορεύονται

Σύμφωνα με την Emirates, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των επιβατών που μεταφέρουν φορητές μπαταρίες, γεγονός που συνοδεύτηκε από περισσότερα περιστατικά που αφορούν υπερθέρμανση ή βλάβες σε μπαταρίες λιθίου. Η εταιρεία εξηγεί ότι, σε περίπτωση υπερφόρτισης, μπορεί να προκληθεί υπερβολική άνοδος θερμοκρασίας, με κίνδυνο ανάφλεξης.

From 1 October 2025, Emirates is making changes to safety rules regarding power banks onboard, applicable to all customers. https://t.co/jrDudrF5eA pic.twitter.com/ztWXWj1tLU — Emirates (@emirates) August 8, 2025

Τι ισχύει από 1η Οκτωβρίου

Η νέα πολιτική περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες για τη μεταφορά και τη χρήση των power bank:

Οι επιβάτες μπορούν να έχουν μαζί τους power bank έως 100Wh.

Δεν επιτρέπεται η χρήση τους για φόρτιση συσκευών εν πτήσει.

Δεν επιτρέπεται η φόρτιση του ίδιου του power bank από τις πρίζες του αεροσκάφους.

Οι συσκευές πρέπει να τοποθετούνται στην τσέπη του καθίσματος ή σε τσάντα κάτω από το μπροστινό κάθισμα και όχι στα ντουλάπια χειραποσκευών.

Η μεταφορά power bank στις παραδοτέες αποσκευές εξακολουθεί να απαγορεύεται.

Διεθνής τάση

Η Emirates δεν είναι η μόνη που υιοθετεί αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τα power banks. Τους τελευταίους μήνες, αρκετές μεγάλες ασιατικές αεροπορικές, όπως η Singapore Airlines και η Thai Airways, έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες απαγορεύσεις. Ακόμη και χώρες όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα έχουν θεσπίσει ειδικούς περιορισμούς στις εσωτερικές τους πτήσεις.

Τι σημαίνει για τους επιβάτες

Παρά την απαγόρευση, οι ταξιδιώτες θα εξακολουθούν να μπορούν να φορτίζουν κινητά, tablet ή λάπτοπ μέσω των πριζών και των USB θυρών που προσφέρουν πλέον πολλά αεροσκάφη. Ωστόσο, οι ειδικοί συμβουλεύουν να ελέγχετε πάντοτε εκ των προτέρων τους κανονισμούς της εταιρείας με την οποία ταξιδεύετε και να μεταφέρετε το power bank μόνο στις χειραποσκευές σας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ