Το Banana Car που έκλεψε την παράσταση στη Νέα Υόρκη: Η τρελή ιδέα που έγινε παγκόσμιο ρεκόρ (vid)

Ανακάλυψε το μεγαλύτερο μπανάνα-αυτοκίνητο στον κόσμο! Το Big Banana Car του Steve Braithwaite σπάει ρεκόρ και τραβάει όλα τα βλέμματα.

Τι κοινό έχουν μια Cavendish μπανάνα, ένα Ford F-150 και ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness; Η απάντηση είναι ο Steve Braithwaite και το πιο αναγνωρίσιμο αυτοκίνητο του πλανήτη: το "Big Banana Car"!

Ο 65χρονος Βρετανός-Αμερικανός κατασκευαστής και περιηγητής Steve Braithwaite έκανε θραύση στους δρόμους της Νέας Υόρκης οδηγώντας το δικό του χειροποίητο, γιγαντιαίο, μπανάνα-σχήμα αυτοκίνητο μήκους 7 μέτρων!

Ένα αυτοκίνητο... μπανάνα που έσπασε ρεκόρ

Το Braithwaite Cavendish Four Seat Velos-a-Nana (ή αλλιώς "The Big Banana Car") κατέχει επίσημα τον τίτλο του μακρύτερου custom banana car στον κόσμο, σύμφωνα με το Guinness World Records 2026.

Μήκος: σχεδόν 7 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 136 km/h

Μηχανή: V8, 8 mpg

Χωρητικότητα καυσίμου: 196 λίτρα σε δύο δεξαμενές

Κατασκευή: Από πλαίσιο Ford F-150 του 1993, ενισχυμένο με rebar, chicken wire, spray foam και fiberglass

Θέσεις: 4 άτομα (οδηγός + 3 επιβάτες σε σειρά) Η εξωτερική βαφή έγινε από τον τοπικό καλλιτέχνη Rick Willens και μοιάζει απόλυτα με μια... πραγματική Cavendish μπανάνα!

Η ιδέα γεννήθηκε το 2009, όταν η τότε σύζυγος του Steve τού πέταξε χαριτολογώντας: "Γιατί δεν φτιάχνεις ένα μπανάνα-αυτοκίνητο; Μέσα σε 2,5 χρόνια Κυριακάτικης δουλειάς και $25.000, κατάφερε να μετατρέψει ένα φορτηγό σε ένα εντυπωσιακό, street-legal αυτοκίνητο σε σχήμα μπανάνας.

Ο Steve έχει ταξιδέψει με το Banana Car σε 42 πολιτείες των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, μοιράζοντας χαμόγελα και φωτογραφίες όπου σταθεί. Πώς χρηματοδοτεί τα ταξίδια του; Πολύ απλά: προσφέρει βόλτες στο banana car με δωρεές. "Μου δίνουν ό,τι ποσό θέλουν. Οι περισσότεροι απλώς θέλουν να πουν ότι κάθισαν σε μια μπανάνα!".

Το Big Banana Car είναι "unconvertible", δηλαδή κάμπριο που δεν κλείνει. Αυτό σημαίνει ότι, αν βρέχει, θα βραχείς. Επίσης, με μήκος 7 μέτρα, το παρκάρισμα είναι κάθε φορά… πρόκληση.

Όμως, ο Steve δηλώνει: "Το οδηγώ παντού – στο σούπερ μάρκετ, σε ραντεβού, ακόμα και για να πάρω παιδιά από το σχολείο!"

