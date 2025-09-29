«Σκέφτηκα ότι ήρθε το τέλος μου»: Μυστικός πράκτορας του FBI που εισχώρησε στο καρτέλ του Πάμπλο Εσκομπάρ αποκαλύπτει (vid)

Μυστικός πράκτορας του FBI αποκάλυψε τι βίωσε στην ακμή της κυριαρχίας του Πάμπλο Εσκομπάρ στο διαβόητο καρτέλ του Μεντεγίν.

Ο Ειδικός Πράκτορας Martin Suarez παρουσίασε στο νέο του βιβλίο «Inside the Cartel» το πώς συμμετείχε σε επιχειρήσεις που οδήγησαν στη μεταφορά πάνω από 1 δισ. δολάρια σε κοκαΐνη προς τις ΗΠΑ, τα οποία στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Υπηρέτησε στο FBI από το 1988 έως το 2011, ενώ για μεγάλο μέρος της καριέρας του χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Manny». Όπως γράφει σε απόσπασμα που δημοσίευσε το Rolling Stone: «Στα μάτια του καρτέλ του Μεντεγίν του Πάμπλο Εσκομπάρ, ήμουν ένας από τους πιο παραγωγικούς διακινητές ναρκωτικών στη Νότια Φλόριντα. Είχα ναυτικές και αεροπορικές δεξιότητες, ένα αξιόπιστο πλήρωμα και το θάρρος να περάσω τα ναρκωτικά τους πέρα από τα σύνορα. Αλλά η αλήθεια ήταν ακόμη πιο κινηματογραφική: ήμουν ένας βαθιά μυστικός πράκτορας του FBI με αποστολή να διεισδύσω στις πιο απειλητικές ναρκο-αυτοκρατορίες της Κολομβίας».

Η πιο τρομακτική του στιγμή: Όταν έφτασε πιο κοντά στον θάνατο παρά ποτέ

Σε συνέντευξή του στο People, ο πρώην πράκτορας αποκάλυψε την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του. Το 1994, έξι χρόνια μετά την ένταξή του στο FBI, βρέθηκε με την κάννη ενός πληρωμένου δολοφόνου κολλημένη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. «Μόλις είχα κλείσει την υπόθεσή μου όπου είχα υποδυθεί τον νομιμοποιητή εσόδων για το Καρτέλ της Βόρειας Ακτής [της Κολομβίας]», θυμάται.

Μετά το άνοιγμα της υπόθεσης, ήταν ο μόνος που δεν βρέθηκε ανάμεσα στους κατηγορούμενους, γεγονός που τον πρόδωσε. Τότε ο επικεφαλής των οικονομικών του καρτέλ, γνωστός ως «El Toro Negro», έστειλε έναν sicario (πληρωμένο δολοφόνο) για να τον εκτελέσει.

«Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι θα με έβρισκαν, αλλά έκανα λάθος. Καθώς ο εκτελεστής μού είπε να γονατίσω, σκέφτηκα ότι ήρθε το τέλος μου. Αλλά κράτησα την οικογένειά μου στην καρδιά μου και είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα πέθαινα εκείνη τη μέρα».

Η διπλή ζωή και η συμπάθειές του στο καρτέλ

Ο Suarez παραδέχεται πως ζούσε διχασμένος ανάμεσα στον Martin και τον Manny, με την μυστική του ταυτότητα να επηρεάζει την οικογενειακή του ζωή: «Κι ενώ αυτό έφερνε τα καλύτερα αποτελέσματα στις υποθέσεις μου, παράλληλα βάραινε περισσότερο από καθετί άλλο στην ψυχή μου», εξομολογείται.

Ακόμη, παραδέχεται ότι σε ορισμένες στιγμές ένιωθε συμπάθεια για μέλη του καρτέλ: «Πράγματι ένιωθα συμπάθεια για ορισμένους από τους άντρες του καρτέλ. Ως κάποιος που μεγάλωσε στο Πουέρτο Ρίκο τη δεκαετία του 1960, ήξερα τι μπορούσε να κάνει η φτώχεια στη ηθική πυξίδα ενός ανθρώπου. Αλλά πάντα υπενθύμιζα στον εαυτό μου ότι εκείνοι πήραν αυτές τις αποφάσεις, κι ήταν η δική μου δουλειά να τους καταρρίψω».

