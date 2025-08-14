Αγρότης βρήκε 600 εκατομμύρια δολάρια του Πάμπλο Εσκομπάρ θαμμένα στη γη του

Ένας αγρότης στην Κολομβία έσκαβε το χωράφι του και βρήκε 600 εκατ. δολάρια του Πάμπλο Εσκομπάρ. Τι έκανε και γιατί δεν κράτησε τίποτα.

Ένα απλό πρωινό, σε μια ήσυχη γωνιά της Κολομβίας, μετατράπηκε σε ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία. Ο Χοσέ Μαριένα Καρτόλος, ένας ταπεινός αγρότης, έσκαβε στο οικογενειακό του ράντσο για να φτιάξει αυλάκι άρδευσης, όταν το φτυάρι του χτύπησε σε κάτι σκληρό.

Αυτό που ανακάλυψε ήταν απίστευτο: ένα μεγάλο, μπλε κοντέινερ γεμάτο δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Κι όχι μόνο ένα — υπήρχαν κι άλλα, όλα φουσκωμένα με μετρητά.

Τα λεφτά του διαβόητου βαρόνου

Οι αναφορές λένε πως το ποσό ξεπερνούσε τα 600 εκατομμύρια δολάρια και ανήκε στον Πάμπλο Εσκομπάρ, τον πιο διαβόητο βαρόνο ναρκωτικών της Κολομβίας.

Ο Εσκομπάρ φημολογείται ότι είχε θάψει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάφορα σημεία της χώρας, για να τα χρησιμοποιήσει ως «ταμείο έκτακτης ανάγκης» για το καρτέλ του.

Για λίγα λεπτά, ο Καρτόλος έγινε –τουλάχιστον στα χαρτιά– ένας από τους πλουσιότερους αγρότες στον κόσμο.

Από τον θησαυρό στην κατάσχεση

Ο Καρτόλος, που είχε μόλις λάβει κυβερνητική επιχορήγηση 3.000 δολαρίων για φυτεία φοινικέλαιου, βρέθηκε μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής του: να κρατήσει τα λεφτά ή να καλέσει την αστυνομία.

Επέλεξε το δεύτερο. Οι αρχές κατέσχεσαν όλο το ποσό και, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το διέθεσαν σε κοινωνικά και οικονομικά προγράμματα.

Το αποτέλεσμα; Ο αγρότης δεν κράτησε ούτε ένα δολάριο από τα εκατομμύρια που βρήκε.

Ο διχασμός στα social media

Όταν η ιστορία ξαναβγήκε στη δημοσιότητα, τα social media πήραν φωτιά:

«Αν ήμουν στη θέση του, θα είχα εξαφανιστεί με τα λεφτά», έγραψε ένας χρήστης.

«Μόνο τρελός κρατάει χρήματα που ανήκουν σε καρτέλ», απάντησε άλλος.

Κάποιος σχολίασε σκωπτικά: «Ο τύπος κέρδισε το τζακποτ και είπε ‘όχι, ευχαριστώ’». Άλλος τόνισε: «Τα λεφτά του Εσκομπάρ είναι καταδίκη, όχι ευλογία».

Το επικίνδυνο «τζακποτ»

Η ιστορία του Καρτόλος είναι υπενθύμιση ότι τα παράνομα εκατομμύρια κρύβουν κινδύνους μεγαλύτερους από τον πειρασμό τους. Στην Κολομβία, το όνομα του Εσκομπάρ ακόμη σκορπά φόβο, και η ανακάλυψη ενός από τα κρυμμένα του θησαυροφυλάκια μπορεί να είναι περισσότερο κατάρα παρά τύχη. Το μόνο σίγουρο; Κάπου, κάτω από το χώμα, μπορεί να περιμένουν ακόμη αμέτρητα δολάρια… και τον επόμενο που θα κρατά φτυάρι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ