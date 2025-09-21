Μητέρα και γιος παρήγγειλαν αρώματα και παρέλαβαν πακέτο με 18 κιλά κάνναβη

Μια γυναίκα και ο γιος της, στην Κόρδοβα της Αργεντινής, περίμεναν αρώματα και ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά αντί αυτών παρέλαβαν 18 κιλά κάνναβης. Η αστυνομία κατάσχεσε το φορτίο και ερευνά την προέλευσή του.

Μια γυναίκα και ο γιος της στην Κόρδοβα της Αργεντινής βρέθηκαν μπροστά σε μια απρόσμενη παραλαβή πακέτου όταν, αντί για αρώματα και ηλεκτρονικά τσιγάρα που είχαν παραγγείλει από Παραγουανό προμηθευτή, έλαβαν 65 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 18 κιλών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν η οικογένεια άνοιξε το δέμα και ανακάλυψε την ασυνήθιστη αποστολή. Ανοίγοντας το πακέτο, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Κατάλαβαν ότι πρόκειται για μαριχουάνα, κάτι που επιβεβαιώθηκε αμέσως μόλις έλεγξαν το περιεχόμενο.

Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Οι αρχές κατάσχεσαν τα ναρκωτικά και ξεκίνησαν έρευνα. Ούτε η μητέρα ούτε ο γιος θεωρούνται ύποπτοι, καθώς δεν είχαν καμία σχέση με την αποστολή.

Η έρευνα των αρχών

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς κατέληξε το φορτίο στην κατοικία της οικογένειας. Οι ερευνητές εξετάζουν τρία πιθανά σενάρια:

Λάθος στη διακίνηση και μπέρδεμα αποστολών.

Απάτη σε βάρος των αγοραστών, με το πακέτο να χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη.

Δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που κρύβει ουσίες μέσα σε αποστολές με αρώματα και ατμιστικά προϊόντα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν την ακριβή προέλευση της κάνναβης και τον τρόπο μεταφοράς της.

