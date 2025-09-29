Ο Ορφέας Αυγουστίδης έβαλε πολύ... ΑΕΚ στην νέα σειρά που πρωταγωνιστεί (vid)

Η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα» με τον Ορφέα Αυγουστίδη έκανε πρεμιέρα και έκλεψε την παράσταση με τις επικές ατάκες του για την ΑΕΚ.

Πρεμιέρα έκανε η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα» η οποία ξεχώρισε όχι μόνο για τις ευρηματικές σκηνές αλλά και τις έντονες αναφορές στην ΑΕΚ, με τον Ορφέα Αυγουστίδη να κλέβει την παράσταση τόσο με την ερμηνεία του όσο και με την... κιτρινόμαυρη καρδιά του.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, γνωστός για την αγάπη του για την ΑΕΚ, απογείωσε το πρώτο επεισόδιο της σειράς. Συγκεκριμένα σε μια χαρακτηριστική σκηνή με την Έλλη Τρίγγου, οι δύο ήρωες προσπαθούν να διασχίσουν έναν σκοτεινό διάδρομο και εκείνη του ζητά να τραγουδήσει κάτι για θάρρος. Τότε, εκείνος τραγούδησε το σύνθημα: «Όταν σε βλέπω η καρδιά μου χτυπά, πιο δυνατά!»

Σε άλλη, σκηνή, ο Ορφέας Αυγουστίδης εμφανίζεται συντετριμμένος καθώς η σύντροφός του βρίσκεται στο νοσοκομείο. «Πίστευα μέχρι την τελευταία στιγμή» λέει εκείνος. Τότε η Ελλη Τρίγγου του δίνει… δύναμη λέγοντάς του πως αισθάνεται καλά, αλλά ο γιατρός απαντά: «Είναι πληγωμένος, η ΑΕΚ δεν νίκησε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια».

Ο ηθοποιός είναι γνωστός φίλαθλος του «Δικεφάλου» και έχει μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη του για την ΑΕΚ λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ΑΕΚ δεν έγινα, ΑΕΚ γεννήθηκα».

