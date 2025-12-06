Υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων

Διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (6/12) οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.

Στο μήνυμα που εστάλη το πρωί, αναφερόταν ότι οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων

Διεκόπη μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολή του διαχειριστή υποδομής, η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, τα οποία επηρέασαν την υποδομή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα, με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας, ενώ η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, και κατόπιν σχετικών οδηγιών από την Ελληνική Αστυνομία, τα δρομολόγια των δύο αμαξοστοιχιών στο τμήμα μεταξύ Λάρισας - Λειανοκλαδίου και αντίστροφα θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Οι 280 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51 αναχώρησαν με λεωφορεία στις 09:15 από τη Λάρισα με προορισμό το Λειανοκλάδι, ενώ οι 350 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 50 αναχώρησαν στις 09:39 από το Λειανοκλάδι με προορισμό τη Λάρισα.

Μετά την οδική τους μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν σε αμαξοστοιχία προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας που βρίσκεται εντός των αμαξοστοιχιών παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών» αναφέρει στην ενημέρωσή της η Hellenic Train.

