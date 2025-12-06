Ναι, υπάρχουν μηνύματα απογοήτευσης και δυσαρέσκειας που κρύβονται πίσω από φαινομενικά υποστηρικτικές φράσεις

Όλοι το έχουμε ζήσει. Οι γονείς μας ρωτούν πώς πάει η δουλειά και πιάνουμε τον εαυτό μας να δίνει μια διπλωματική απάντηση, παραλείποντας τα μέρη που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν σχόλια. Ή ίσως λέμε καλά νέα, για να νιώσουμε τελικά ένα ξεφούσκωμα από την «υποστηρικτική» αντίδρασή τους.

Ωστόσο, να σε τι δεν δίνουμε βάση: Οι λέξεις που βγαίνουν από το στόμα κάποιου δεν αντιστοιχούν πάντα σε αυτό που πραγματικά επικοινωνείται. Και όταν αυτές οι λέξεις προέρχονται από γονείς που είναι Boomers, υπάρχει συχνά ένα ολόκληρο πλαίσιο διαμορφωμένο από γενεακές προσδοκίες, άρρητες απογοητεύσεις και μοτίβα επικοινωνίας που ποτέ δεν έμαθαν να αμφισβητούν.

Οι φράσεις που χρησιμοποιούν αυτοί οι γονείς, δεν είναι απαραίτητα κακόβουλες. Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ειλικρινά ότι είναι βοηθητικοί ή ενθαρρυντικοί. Αλλά ο αντίκτυπος; Αυτή είναι μια άλλη ιστορία.

