Πως προστατευόμαστε από κεραυνούς: Τι κάνουμε αν είμαστε έξω και στο αμάξι

Κάθε χρόνο σκοτώνονται 24.000 άνθρωποι από κεραυνούς. Οι ειδικοί εξηγούν τους κρίσιμους κανόνες που σώζουν ζωές σε καταιγίδες και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Περίπου 24.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως και άλλοι 240.000 τραυματίζονται από κεραυνούς. Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν επειδή οι πολίτες αγνοούν τις βασικές οδηγίες σε ανοιχτούς χώρους.

Το συχνότερο λάθος είναι η αναζήτηση καταφυγίου κάτω από ψηλά δέντρα, η οποία είναι, πια, η δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτων.

Τα πιο επικίνδυνα σημεία για προφύλαξη από κεραυνούς

Η Νο1 αιτία ατυχημάτων είναι η παρουσία σε μέρη που «τραβούν» τους κεραυνούς, όπως υψώματα, μεμονωμένα δέντρα, πυλώνες, συρματοπλέγματα, νερό ή οποιοδήποτε σημείο με υψηλή αγωγιμότητα.

Η Πολιτική Προστασία διαθέτει αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της για την προστασία από καταιγίδες. Για να καταλάβουμε πόσο κοντά βρίσκεται, μετράμε τα δευτερόλεπτα ανάμεσα στην αστραπή και στη βροντή και διαιρούμε με το 3. Το αποτέλεσμα δείχνει την απόσταση σε χιλιόμετρα.

Τι κάνουμε αν η καταιγίδα μάς βρει στο σπίτι και τι στο αυτοκίνητο

Αν είμαστε κάτω από την ασφαλή σκέπη του σπιτικού μας, μένουμε μακριά από ηλεκτρικές συσκευές και καλώδια, αποσυνδέουμε τηλεοράσεις και δεν αγγίζουμε σωληνώσεις νερού. Οι σωληνώσεις είναι εξαιρετικοί αγωγοί του ρεύματος. Κλείνουμε πόρτες και παράθυρα μέχρι να περάσει το φαινόμενο.

Αν μας πιάσει καταιγίδα στο αμάξι, ακινητοποιούμε το όχημα στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, και ανάβουμε αλάρμ. Η προστασία δεν προέρχεται από τα λάστιχα, αλλά από το μεταλλικό σασί. Κρατάμε τα παράθυρα κλειστά και δεν ακουμπάμε μεταλλικά σημεία. Αποφεύγουμε πλημμυρισμένους δρόμους, που παραμένουν παγίδα για πολλούς οδηγούς.

Κεραυνοί και εξωτερικός χώρος: Πως προφυλασσόμαστε

Αν ξεκινήσει καταιγίδα ενώ είμαστε έξω, αναζητούμε αμέσως κτίριο ή αυτοκίνητο. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, καθόμαστε χαμηλά στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσουμε.

Δεν στεκόμαστε ποτέ κάτω από ψηλό δέντρο, πλάι σε πυλώνες, καλώδια ή μεταλλικούς φράχτες. Αν κρατάμε μεταλλικά αντικείμενα (ποδήλατα, εργαλεία, εξοπλισμό κάμπινγκ), τα αφήνουμε μακριά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ