Συνελήφθη πασίγνωστος ηθοποιός μετά από τροχαίο στη Φιλοθέη

Γνωστός ηθοποιός προκάλεσε ζημιές πέφτοντας με το όχημά του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, αλλά εντοπίστηκε από την Τροχαία μέσω βίντεο και παραδόθηκε αυτοβούλως.

Στη σύλληψη πασίγνωστου ηθοποιού προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 47χρονος καλλιτέχνης οδηγώντας το SUV του προσέκρουσε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια έπεσε πάνω σε τοιχίο και γκαραζόπορτα κατοικίας.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο και εγκατέλειψε το σημείο, όπου προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές. Κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν το συμβάν στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα από την Τροχαία. Μέσα από το υλικό που συγκεντρώθηκε από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το όχημα και τον οδηγό.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον ηθοποιό στο σπίτι του, ωστόσο εκείνος δεν βρέθηκε. Το όχημά του εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα, εμφανώς τρακαρισμένο, και μεταφέρθηκε στην Τροχαία για περαιτέρω έλεγχο.

Ενημερωμένος για το ένταλμα αναζήτησης, ο γνωστός ηθοποιός παρουσιάστηκε τελικά αυτοβούλως στο αρμόδιο τμήμα, όπου και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για πρόκληση υλικών ζημιών και εγκατάλειψη, αδίκημα που, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θεωρείται πλέον πλημμέλημα.

Η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις επόμενες νομικές διαδικασίες.

