Η πρώτη δήλωση του Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Μου έφυγε το τιμόνι» (vid)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης τοποθετήθηκε για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9).

Την πρώτη του τοποθέτηση έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του σταθμευμένα οχήματα και μία μάντρα, ενώ στη συνέχεια πάρκαρε το όχημά του και εγκατέλειψε το σημείο.

Μπισμπίκης: «Μου έφυγε το τιμόνι»

Την Κυριακή ο ίδιος έδωσε το παρών στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, για να δώσει κατάθεση για το περιστατικό και η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA εξασφάλισε δήλωσή του.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», σημείωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για την περίπτωση Μπισμπίκη

Βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές τιμωρείται με πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης, αλλά και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Η κατηγορία αντιμετωπίζεται σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ οι ποινές διαφοροποιούνται σε περίπτωση υποτροπής.

