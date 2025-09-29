Τραγωδία στην Αίγυπτο: Η στιγμή που γαμπρός καταρρέει στο γλέντι του γάμου του (vid)

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένας γάμος στην Αίγυπτο, όταν ο γαμπρός σωριάστηκε στο έδαφος κατά την διάρκεια του γλεντιού.

Ο Ασράφ Αμπού Χακάμ, από το Ασουάν, χόρευε με τη νύφη, κρατώντας ξύλινα ραβδιά. Και οι δύο ήταν χαμογελαστοί, ευτυχισμένοι για την έναρξη της κοινής τους ζωής. Κανείς και τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε.

Ξαφνικά ο άνδρας σωριάστηκε στο πάτωμα, προκαλώντας πανικό στη σύζυγό του και στους καλεσμένους. Κάποιοι έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, όπως παρά τις προσπάθειες, ο γαμπρός άφησε την τελευταία του πνοή. Οι γιατροί που τον εξέτασαν είπαν ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Un mariage en Égypte s'est terminé dans le chagrin lorsque le marié, Ashraf Abu Hakam, s'est effondré et est mort alors qu'il dansait avec sa mariée. pic.twitter.com/yWTYrdtmy2 September 28, 2025

Το τραγικό περιστατικό έγινε viral στην Αίγυπτο

Καλεσμένοι στον γάμο έχουν καταγράψει τις τραγικές στιγμές σε βίντεο με τα κινητά τους. Το τραγικό περιστατικό έγινε viral στα αιγυπτιακά social media, με εκατοντάδες ανθρώπους να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στη νύφη.

«Ήταν γεμάτος ζωή, χαμογελαστός, ενθουσιασμένος για το μέλλον του», έγραψε ένας φίλος του άτυχου άνδρα.

«Είθε ο Θεός να τον λυπηθεί και να του χαρίσει μια θέση στην απεραντοσύνη του παραδείσου Του», έγραψε ένας άλλος.

Κάποιοι θυμήθηκαν ότι μόλις μια μέρα πριν γιόρταζαν τον αρραβώνα του, χωρίς να φαντάζονται ότι οι εορτασμοί θα μετατραπούν σε πένθος μέσα σε λίγες ώρες.

«Ανησυχώ για τη νύφη, την καημένη, και για τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Είθε ο Αλλάχ να της δώσει υπομονή», σημείωσε κάποιος άλλος.

