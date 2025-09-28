Σάλος στη Βρετανία: Το NHS υπερασπίζεται τους γάμους μεταξύ πρώτων εξαδέλφων (vid)

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία η δημοσιοποίηση οδηγιών του NHS, που εμφανίζουν θετικά στοιχεία για τους γάμους μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, παρά τον αυξημένο κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών και τις καταγγελίες για καταπίεση των γυναικών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Γονιδιωματικής Εκπαίδευσης, το NHS αναφέρει ότι οι γάμοι μεταξύ πρώτων εξαδέλφων αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης γενετικών ασθενειών, ωστόσο προσφέρουν, όπως σημειώνεται, «ισχυρότερα δίκτυα οικογενειακής υποστήριξης» και «οικονομικά πλεονεκτήματα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πιθανότητα γέννησης παιδιού με γενετική πάθηση στον γενικό πληθυσμό είναι 2-3%, ενώ σε παιδιά πρώτων εξαδέλφων ανεβαίνει στο 4-6%. Παρ' όλα αυτά, το NHS επισημαίνει: «Η πλειονότητα των παιδιών αυτών γεννιέται υγιής». Το έγγραφο υποστηρίζει ότι η απαγόρευση της πρακτικής θα «στιγματίσει πολιτισμικές παραδόσεις», προτείνοντας αντ' αυτού περισσότερη γενετική συμβουλευτική και ενημερωτικές καμπάνιες.

Γενετικές παθήσεις και οικονομικό κόστος

Η πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη βρετανική πακιστανική κοινότητα και έχει συνδεθεί με υψηλότερα ποσοστά γενετικών διαταραχών όπως κυστική ίνωση και δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Στοιχεία δείχνουν ότι σε πόλεις όπως το Σέφιλντ, η Γλασκώβη και το Μπέρμιγχαμ, έως και 20% των παιδιών με συγγενείς παθήσεις προέρχονται από πακιστανικές οικογένειες, όταν στο γενικό πληθυσμό το ποσοστό δεν ξεπερνά το 4%. Το οικονομικό βάρος για το NHS εκτιμάται σε δισεκατομμύρια λίρες.

Πολιτικές αντιδράσεις και επιστημονικές προειδοποιήσεις

Ο βουλευτής των Συντηρητικών, Ρίτσαρντ Χόλντεν, δήλωσε ότι το κόμμα του θα φέρει νομοθεσία για την απαγόρευση των γάμων μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, τονίζοντας: «Καταστρέφει την ένταξη, τα δικαιώματα των γυναικών και την υγεία όσων εμπλέκονται». Κατηγόρησε μάλιστα τους Εργατικούς και τον Κιρ Στάρμερ: «Αγνοείτε τα δίκαια αιτήματα της πλειονότητας των Βρετανών και επιτρέπετε την πρακτική ως πίσω πόρτα για τη μετανάστευση».

Ο Dr. Πάτρικ Νας, ειδικός στο θρησκευτικό δίκαιο και διευθυντής του Pharos Foundation στην Οξφόρδη, χαρακτήρισε «απογοητευτικό» το γεγονός ότι το NHS επικαλείται «υποτιθέμενα κοινωνικά οφέλη» χωρίς να αναδεικνύει τον συσχετισμό με βία τιμής, διακρίσεις λόγω φύλου και οικογενειακή διαφθορά.

«Ο γάμος μεταξύ πρώτων εξαδέλφων είναι αιμομιξία και πρέπει να απαγορευτεί άμεσα. Δεν υπάρχει καμία ισορροπία ανάμεσα σε μια πολιτισμική επιλογή και τις σοβαρές συνέπειες στη δημόσια υγεία», τόνισε.

Τι λέει η κοινή γνώμη

Δημοσκόπηση της YouGov δείχνει ότι τρία τέταρτα των Βρετανών τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης των γάμων μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, ενώ μόλις το 9% επιθυμεί να παραμείνει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το NHS, από την πλευρά του, υπενθύμισε ότι η πρακτική έχει ιστορικές ρίζες στη Βρετανία, ήδη από τον 16ο αιώνα, όταν ο Ερρίκος Η΄ νομιμοποίησε τον γάμο του με την Άννα Μπολέυν και αργότερα με την ξαδέλφη της, Αικατερίνη Χάουαρντ.

