Lola Young: Η στιγμή που η νεαρή τραγουδίστρια καταρρέει σε συναυλία της (vid)

Η τραγουδίστρια Lola Young έχασε τις αισθήσεις και κατέρρευσε στη σκηνή κατά την διάρκεια συναυλίας της.

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη στην Lola Young κατά την διάρκεια της συναυλίας της στη Νέα Υόρκη το Σάββατο (27/9). Η 24χρονη γνωστή τραγουδίστρια έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στο φεστιβάλ All Things Go.

Η πτώση της Lola Young προκάλεσε πανικό στους θεατές, κάποιοι εκ των οποίων κατέγραψαν στα social media το το περιστατικό. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου η 24χρονη καλλιτέχνιδα φαίνεται αρχικά να μην μπορεί να τραγουδήσει προσπαθώντας να συνεννοηθεί με κάποιον από τους συνεργάτες της, ενώ στη συνέχεια χάνει τις αισθήσεις της και καταρρέει με την πλάτη στη σκηνή.

Lola Young COLLAPSED on stage 😳 pic.twitter.com/CR5kpZDrvW — Luxe ✧ (@luxcurv) September 28, 2025

Το μήνυμά της Lola Young στα social media

Η Lola Young θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της με μήνυμά της στο Instagram, όπου έγραψε χαρακτηριστικά: «Γεια, για όλους όσοι με είδαν σήμερα στο All Things Go, είμαι καλά τώρα, σας ευχαριστώ για τη στήριξη, Λόλα».

Λίγο πριν την κατάρρευσή της η 24χρονη είχε πει: «Είχα δύσκολες ημέρες. Κάποιες φορές η ζωή μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε κάτι, σήμερα ξύπνησα και αποφάσισα να έρθω εδώ και ήθελα να είμαι κουλ… κάποιες φορές η ζωή σου φέρνει λεμόνια και πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα».

Μετά το επεισόδιο, η γνωστή τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την εμφάνισή της στην Ουάσινγκτον, ενώ την περασμένη Παρασκευή είχε ακυρώσει και μία εμφάνιση στο Νιού Τζέρσεϊ λόγω θέματος υγείας.

