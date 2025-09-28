Aνιχνευτής μετάλλων ανακάλυψε «παιδικό παιχνίδι» που περιείχε ρωμαϊκό θησαυρό 2.000 ετών

Ο 54χρονος Μάρτιν Γουίλιαμς ανακάλυψε τυχαία μια ρωμαϊκή καρφίτσα 2.000 ετών στη Βρετανία, αποδεικνύοντας πως μια απλή βόλτα με ανιχνευτή μετάλλων μπορεί να κρύβει ανεκτίμητους θησαυρούς.

Αυτό που έμοιαζε με ένα συνηθισμένο απόγευμα αναζήτησης μετάλλων εξελίχθηκε σε σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη. Ο 54χρονος Μάρτιν Γουίλιαμς, ερασιτέχνης κυνηγός μετάλλων, εντόπισε σε πρόσφατα οργωμένο χωράφι κοντά στο Ντόρτσεστερ μια ρωμαϊκή καρφίτσα έως και 2.000 ετών, την οποία αρχικά πέρασε για… παιδικό παιχνίδι.

«Είδα το κούμπωμα στο πίσω μέρος και νόμιζα ότι πρόκειται για κάποιο είδος παιδικού σήματος», δήλωσε ο Γουίλιαμς στην εφημερίδα Independent. Το αντικείμενο κατέληξε στη σακούλα με τα «άχρηστα», αλλά όταν το καθάρισε στο σπίτι παρατήρησε ότι ήταν φτιαγμένο από μπρούντζο. «Σκέφτηκα “ευτυχώς”, γιατί θα μπορούσα να το είχα σπάσει χωρίς να το καταλάβω», πρόσθεσε.

Η καρφίτσα εξετάστηκε από τοπικό υπεύθυνο ευρημάτων, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σπανιότητά της, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για το Ντόρσετ και σπάνια ακόμη και σε εθνικό επίπεδο».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το αντικείμενο χρονολογείται από την εποχή της ρωμαϊκής κατοχής της Βρετανίας, η οποία διήρκεσε έως το 410 μ.Χ. Παρότι στην περιοχή δεν υπάρχουν γνωστά ίχνη ρωμαϊκού δρόμου, ο Γουίλιαμς εκτιμά ότι κοντά μπορεί να υπήρχε κάποτε εκκλησιαστικό κτίσμα, υποδηλώνοντας ότι η καρφίτσα ίσως ανήκε σε προσκυνητή.

Κι άλλοι θησαυροί

Η ανακάλυψη αυτή δεν είναι η πρώτη για τον 54χρονο. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει βρει περισσότερα από 30 κιβώτια με ιστορικά αντικείμενα, ανάμεσά τους 14 τσεκούρια της Εποχής του Χαλκού -τα περισσότερα φιλοξενούνται πλέον στο Βρετανικό Μουσείο, 30 ρωμαϊκά νομίσματα και δύο μεσαιωνικά δαχτυλίδια αξίας άνω των 1.000 λιρών το καθένα. Όλα αυτά με τη βοήθεια ενός μεταχειρισμένου ανιχνευτή μετάλλων που αγόρασε για περίπου 600 λίρες.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, κάθε αντικείμενο που θεωρείται «θησαυρός» -δηλαδή έχει ηλικία τουλάχιστον 300 ετών και περιέχει πάνω από 10% πολύτιμο μέταλλο- πρέπει να δηλώνεται στις αρχές. Αν δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, επιστρέφεται στον ανιχνευτή με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη της γης. Ο Γουίλιαμς, εφόσον η καρφίτσα δεν αποκτηθεί από μουσείο, σκέφτεται να την προσφέρει ως δώρο στον γαιοκτήμονα που του επέτρεψε να ερευνήσει το χωράφι.

Η δημοτικότητα της σειράς του BBC Detectorists έχει συμβάλει θεαματικά στην άνθηση του χόμπι. Μόνο το 2022, οι βρετανικές αρχές κατέγραψαν 1.377 περιπτώσεις ανακάλυψης θησαυρών από πολίτες, αριθμός που δείχνει πως ακόμη και μια απλή βόλτα με ανιχνευτή μετάλλων μπορεί να κρύβει ανεκτίμητες ιστορικές εκπλήξεις.

