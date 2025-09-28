Πολύ μπροστά η Κίνα: Νέα τεχνολογία δημιουργεί λωρίδες κυκλοφορίας σε δευτερόλεπτα

Νέα κινεζική τεχνολογία μετακινεί τα προστατευτικά κιγκλιδώματα των αυτοκινητοδρόμων, δημιουργώντας επιπλέον λωρίδες μέσα σε λίγα λεπτά και μειώνει δραματικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η Κίνα, γνωστή για την πρωτοπορία της στις υποδομές και την τεχνολογία, παρουσιάζει ακόμη ένα εντυπωσιακό έργο μηχανικής που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα των οδηγών.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα που μπορεί να δημιουργεί επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας σε ελάχιστο χρόνο, προσφέροντας άμεση αποσυμφόρηση στους πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους.

Η λειτουργία του βασίζεται σε ειδικά σχεδιασμένα μηχανήματα τα οποία μετακινούν τα πλευρικά προστατευτικά κιγκλιδώματα, διευρύνοντας το πλάτος του οδοστρώματος και όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση.

En China, cuando el tráfico es pesado, ¡abren un carril para que los coches se muevan rápido! pic.twitter.com/nA3WhUrTqp September 24, 2025

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προσαρμόζουν τον αριθμό των λωρίδων ανάλογα με την κυκλοφορία, μειώνοντας τις ουρές και βελτιώνοντας τη ροή των οχημάτων αλλά και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Παρόμοιες ιδέες έχουν δοκιμαστεί και στην Ευρώπη, όπως οι εναλλασσόμενες λωρίδες λεωφορείων στην Ισπανία, ωστόσο το κινεζικό σύστημα ξεχωρίζει για την ταχύτητα και την ευελιξία του.

Αν επεκταθεί διεθνώς, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε μεγάλες πόλεις, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης και τις εκπομπές ρύπων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ