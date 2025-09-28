«Δεν μπορούσα να το πιστέψω»: Μηχανικός ξεσκεπάζει απάτη 6.000 ευρώ από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Ο Τζόναθαν Μόρσινκχοφ γλίτωσε χιλιάδες ευρώ όταν ένας μηχανικός αποκάλυψε ότι η «σοβαρή βλάβη» στο αυτοκίνητο της συζύγου του ήταν απλώς μια χαλαρή φίσα αξίας μόλις 100 δολαρίων.

Ένα κόκκινο λαμπάκι στον πίνακα οργάνων ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια υπόθεση που θα μπορούσε να κοστίσει χιλιάδες ευρώ σε έναν ανυποψίαστο οδηγό. Ο Τζόναθαν Μόρσινκχοφ, κτηματομεσίτης από το Ντάλας των ΗΠΑ, παρατήρησε ένδειξη βλάβης στον αερόσακο του Honda Odyssey της συζύγου του. Αφού περίμενε μερικές ημέρες μήπως το πρόβλημα ήταν παροδικό, αποφάσισε να επισκεφθεί την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία στην περιοχή του.

Εκεί, ενημερώθηκε πως το όχημα είχε ξεπεράσει το όριο χιλιομέτρων που καλύπτει η εργοστασιακή εγγύηση. Μετά από σύντομη επιθεώρηση, οι τεχνικοί υποστήριξαν ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στην καλωδίωση του αερόσακου και πρότειναν πλήρη αντικατάσταση του συστήματος. Το κόστος; Περίπου 7.000 δολάρια, δηλαδή σχεδόν 6.000 ευρώ.

Ο Μόρσινκχοφ, αν και αιφνιδιασμένος, αποφάσισε να ζητήσει δεύτερη γνώμη πριν προχωρήσει στην αντικατάσταση του αερόσακου. Παρέδωσε το όχημα σε ανεξάρτητο μηχανικό, ο οποίος εντόπισε κάτι εντελώς διαφορετικό και πολύ απλό: Μια φίσα κάτω από το κάθισμα του οδηγού απλά δεν έκανε καλή επαφή, με αποτέλεσμα να δημιουργεί το πρόβλημα και να ανάβει η φωτεινή ένδειξη στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Η αποκατάσταση του προβλήματος κόστισε λίγο πάνω από 100 δολάρια και ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Μιλώντας μέσω βίντεο στο TikTok, ο κτηματομεσίτης περιέγραψε την εμπειρία του, καταγγέλλοντας ανοιχτά την πρακτική της αντιπροσωπείας. «Όταν με κάλεσε ο μηχανικός και μου είπε ότι είχε ήδη διορθωθεί, δεν μπορούσα να το πιστέψω», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δεύτερης γνώμης και της διαφάνειας όσον αφορά στις επισκευές αυτοκινήτων.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως η ιστορία αυτή είναι ένα προειδοποιητικό μήνυμα για κάθε οδηγό που εμπιστεύεται τυφλά τις «διαγνώσεις» μιας αντιπροσωπείας.

