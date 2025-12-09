Τέλος το «Η Ελλάδα Ψηφίζει» από τον ΣΚΑΪ: Mόνο στους Αταίριαστους Κούτρας και Ντσούνος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» τελειώνει, καθώς ολοκληρώθηκε ο αριθμός επεισοδίων που είχε συμφωνηθεί.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η τηλεοπτική πορεία του τηλεπαιχνιδιού «Η Ελλάδα ψηφίζει» με παρουσιαστές του Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Παρά τα όσα λέχθηκαν περί πρόωρης διακοπής το παιχνίδι ολοκληρώνεται στον προσυμφωνημένο αριθμό επεισοδίων που είχε συμφωνήσει το κανάλι με την εταιρία παραγωγής Silverline Media.

