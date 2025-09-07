Σάλος στο Βρετανικό Κοινοβούλιο: Βρήκαν κινητό με «ροζ ήχους» κρυμμένο στην αίθουσα της Βουλής

Σκάνδαλο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο: Βρήκαν κρυμμένο κινητό που θα έπαιζε «ροζ ήχους» κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο όταν οι αρχές εντόπισαν ένα κινητό τηλέφωνο κρυμμένο μέσα στην αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων, λίγη ώρα πριν την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης των Prime Minister’s Questions (PMQs).

Το κινητό είχε ρυθμιστεί ώστε να χτυπήσει με ήχους από πορνογραφικό υλικό, με στόχο να διακόψει τη συνεδρίαση και να προκαλέσει χάος την ώρα που ο Κιρ Στάρμερ θα δεχόταν ερωτήσεις από βουλευτές.

Πώς βρέθηκε το κινητό

Σύμφωνα με τη Metropolitan Police, το τηλέφωνο εντοπίστηκε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 10:25 το πρωί, κατά τη διάρκεια ρουτίνας ελέγχου στην αίθουσα.

Ήταν κολλημένο με διπλής όψης ταινία κάτω από ένα τραπέζι, κοντά στα έδρανα της πρώτης σειράς, όμως η ταινία είχε ξεκολλήσει και έτσι οι αστυνομικοί το εντόπισαν πιο εύκολα.

Μάλιστα, το κινητό φέρεται να χτύπησε αργότερα, αφού είχε αφαιρεθεί από τον χώρο, αποδεικνύοντας πως ήταν πράγματι ρυθμισμένο για να παίζει «ροζ» ήχους.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του Κοινοβουλίου

Αν και το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «φάρσα», προκάλεσε ανησυχία για το επίπεδο ασφαλείας στο Κοινοβούλιο. Πηγή που μίλησε στους Times σημείωσε:

«Μοιάζει με αστείο, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο».

Για προληπτικούς λόγους, οι επισκέψεις τουριστών τόσο στη Βουλή των Κοινοτήτων όσο και στη Βουλή των Λόρδων ανεστάλησαν «μέχρι νεωτέρας».

Δεν είναι η πρώτη φορά με «σεξουαλικούς ήχους» σε δημόσια εκδήλωση

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοιες φάρσες έχουν συμβεί σε μεγάλα γεγονότα. Το 2023, στο ματς Λίβερπουλ – Γουλβς για το FA Cup, μεταδόθηκαν ξαφνικά ήχοι σεξ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ενώ το ίδιο συνέβη και στην κλήρωση του Euro 2024.

Η προσπάθεια στο Κοινοβούλιο, όμως, ανεβάζει το «αστείο» σε άλλο επίπεδο, αγγίζοντας ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Τι απαντά το Κοινοβούλιο

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του βρετανικού Κοινοβουλίου τόνισε:

«Η ασφάλεια όλων όσοι εργάζονται ή επισκέπτονται το κτίριο είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Οι έλεγχοι και οι ρουτίνες που εφαρμόζουμε απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους, αφού το κινητό εντοπίστηκε και απομακρύνθηκε».

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί ποιος κατάφερε να περάσει τη συσκευή μέσα στο κτίριο.