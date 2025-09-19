Εφιαλτική πρόταση γάμου: Νύφη παραλίγο να χάσει το δάχτυλό της από γάγγραινα

Νύφη κινδύνευσε να χάσει το δάχτυλό της όταν το δαχτυλίδι αρραβώνων της έμεινε κολλημένο. Η ρομαντική πρόταση γάμου του γαμπρού κατέληξε σε σοβαρό περιστατικό στο νοσοκομείο.

Μια ρομαντική πρόταση γάμου από ονειρική πήρε ξαφνικά αναπάντεχη τροπή, με τη νύφη να καταλήγει στο νοσοκομείο εξαιτίας του πολύ σφιχτού δαχτυλιδιού.

Ο Jacob Bugliarello, 20 ετών, είχε ετοιμάσει μια τέλεια στιγμή: να γονατίσει μπροστά στην 23χρονη Iona Hadaway σε ένα ιταλικό εστιατόριο στις 10 Αυγούστου και να της δώσει το δαχτυλίδι αρραβώνων. Η πρόταση έγινε δεκτή με χαρά, αλλά η χαρά σύντομα μετατράπηκε σε πανικό.

Η Iona, γεμάτη ενθουσιασμό, προσπάθησε να φορέσει το δαχτυλίδι, αλλά σύντομα διαπίστωσε ότι ήταν πολύ σφιχτό. Όσο κι αν προσπαθούσε να το αφαιρέσει, το δαχτυλίδι δεν κουνιόταν. Αυτό που ξεκίνησε ως μια μαγική στιγμή γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα σοβαρό περιστατικό που απαιτούσε ιατρική παρέμβαση.

Οι πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες

Πριν καταφύγουν στο νοσοκομείο, η Iona και ο Jacob προσπάθησαν να αφαιρέσουν το δαχτυλίδι με κάθε μέσο:

Σαπούνι και νερό : Έριξαν σαπουνάδα στο δάχτυλο, αλλά το δαχτυλίδι δεν έφυγε.

Σχοινί και μέθοδος τράβηγματος : Σκέφτηκαν να τυλίξουν σκοινί γύρω από το δάχτυλο για να το αφαιρέσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Το δάχτυλο της Iona πρήστηκε επικίνδυνα, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο σοβαρή.

Οι προσπάθειες στο σπίτι απέτυχαν, και το ζευγάρι συνειδητοποίησε ότι η μόνη λύση ήταν να πάνε στο Crewe Leighton Hospital A&E.

Στο Νοσοκομείο: Το τελικό βήμα

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί προσπάθησαν ξανά να αφαιρέσουν το δαχτυλίδι με τις ίδιες τεχνικές που είχε δοκιμάσει η Iona στο σπίτι. Όταν και αυτές απέτυχαν, ήταν αναγκαίο να κοπεί το δαχτυλίδι για να σωθεί το δάχτυλο της νύφης.

Οι γιατροί προειδοποίησαν ότι, αν η Iona άφηνε το δαχτυλίδι μέχρι το επόμενο πρωί, θα μπορούσε να χάσει το δάχτυλό της λόγω έλλειψης κυκλοφορίας, πιθανής γάγγραινας και καταστροφής ιστών.

Η Iona δήλωσε: "Μπορούσα να χάσω το δάχτυλό μου. Δεν υπήρχε καθόλου κυκλοφορία στο δάχτυλό μου. Ήμουν σοκαρισμένη, αλλά είπα απλώς ‘απλώς βγάλτε το δαχτυλίδι, δεν αντέχω άλλο’."

Ο Jacob είχε αγοράσει το δαχτυλίδι στο μέγεθος R, βασισμένος σε άλλο δαχτυλίδι που η Iona φοράει σε διαφορετικό δάχτυλο. Παρόλα αυτά, η μικρή διαφορά μεγέθους σχεδόν προκάλεσε τραγωδία.

Η Iona ελπίζει τώρα ότι ένας κοσμηματοπώλης θα μπορέσει να διορθώσει το δαχτυλίδι, ώστε να το φορέσει ξανά χωρίς κίνδυνο.

Ο Jacob και η Iona προγραμματίζουν τον γάμο τους για το 2027 και έχουν ήδη ξεκινήσει το κυνήγι σπιτιού για να ξεκινήσουν τη ζωή τους μαζί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ