Ο Γιώργος Καλλιακμάνης «άδειασε» τον Σταύρο Μπαλάσκα: «Πραγματικά κρίμα, λυπάμαι» (vid)

Την αμήχανη κίνηση του Σταύρου Μπαλάσκα να σηκώσει τη μπλούζα του στον «αέρα» του Πρωινού σχολίασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, που καταδίκασε τη συμπεριφορά του συναδέλφου του.

Η τηλεοπτική εμφάνιση του Σταύρου Μπαλάσκα, όταν σήκωσε τη μπλούζα του στο «Πρωινό», συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης πήρε δημόσια θέση, επιλέγοντας να αποστασιοποιηθεί πλήρως από το περιστατικό.

Η εικόνα του γνωστού αστυνομικού αναλυτή να σηκώνει τη μπλούζα του στον «αέρα» του ΑΝΤ1 αποτέλεσε αφορμή για ποικίλα σχόλια και κριτικές. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μίας αντιπαράθεσης, η οποία ξέφυγε από τα συνηθισμένα.

Η αντίδραση Καλλιακμάνη: «Λυπάμαι, δεν θέλω να το σχολιάσω»

Το πρωί της Κυριακής (28/9), στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο», φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης και κλήθηκε να τοποθετηθεί για την κίνηση του συναδέλφου του.

«Δεν θέλω να το σχολιάσω καν αυτό», είπε όντας απόλυτος και χωρίς διάθεση για συμβιβασμούς, αποφεύγοντας οποιαδήποτε εξωραϊσμένη απάντηση: «Καν, καν! Καθόλου αστείο, δεν είναι καν αστείο. Πραγματικά κρίμα».

Με μία δεύτερη τοποθέτηση, έστρεψε την προσοχή και στο περιβάλλον της εκπομπής που φιλοξένησε τον Μπαλάσκα, αφήνοντας σαφές υπονοούμενο: «Όταν βλέπεις ότι κάποιος είναι επιρρεπής, δεν τον προκαλείς. Λυπάμαι».

