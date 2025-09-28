Έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ για τη σφοδρή κακοκαιρία: Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο» (vid)

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα και η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να χτυπούν ήδη τη Δυτική Ελλάδα.

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά του καιρού, η ΕΜΥ αναθεώρησε σήμερα (28/9), την πρόγνωσή της. Τα φαινόμενα παραμένουν έντονα και εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως αργά το βράδυ.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς οι καταιγίδες συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Οι περιοχές με το μεγαλύτερο κίνδυνο

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του δελτίου, οι πιο έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα πλήξουν:

Ιόνιο: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη

Πελοπόννησος / Δυτική Στερεά: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία

Κατά διαστήματα, ισχυρές βροχές θα επηρεάσουν επίσης:

Ιόνιο: Λευκάδα

Πελοπόννησος: Μεσσηνία

Ήπειρος: Άρτα, Πρέβεζα

Οδηγίες προς τους πολίτες: Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Η Πολιτική Προστασία συνιστά αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ιδιαίτερη προσοχή σε δρόμους με αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων και πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών.

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το βράδυ, ωστόσο μέχρι τότε η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη.

