Γιατρός εγκατέλειψε ασθενή στο χειρουργείο για να κάνει σεξ με την νοσοκόμα

Σάλος στη Βρετανία: Γιατρός εγκατέλειψε ασθενή εν ώρα χειρουργείου για να κάνει σεξ με νοσοκόμα. Ο ίδιος παραδέχεται το λάθος και ζητά δεύτερη ευκαιρία.

Ένα σοκαριστικό σκάνδαλο συνέβη στη Βρετανία, με τον αναισθησιολόγο Dr Suhail Anjum να κατηγορείται ότι εγκατέλειψε ασθενή εν ώρα χειρουργείου, προκειμένου να συνευρεθεί ερωτικά με νοσοκόμα μέσα στο ίδιο νοσοκομείο.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Tameside Hospital στο Ashton-under-Lyne, με τον γιατρό να δηλώνει ότι βγήκε για «διάλειμμα», την ώρα που άφηνε τον ασθενή υπό αναισθησία στα χέρια άλλου συναδέλφου. Στην πραγματικότητα, φέρεται να μετέβη σε άλλο χειρουργείο, όπου συνελήφθη επ’ αυτοφώρω σε ερωτική πράξη με νοσοκόμα.

Πιάστηκαν στα πράσα – «Είχε το παντελόνι της κατεβασμένο»

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν μια άλλη νοσοκόμα, μπήκε τυχαία στην αίθουσα και αντίκρισε μια σκηνή που δεν πίστευε: η Nurse C είχε το παντελόνι της κατεβασμένο μέχρι τα γόνατα ενώ ο γιατρός έδενε το κορδόνι από το παντελόνι του.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο του General Medical Council (GMC), ο γιατρός παραδέχτηκε τα γεγονότα, λέγοντας πως «ήταν ένα μεμονωμένο λάθος κρίσης» και πως ο ασθενής του δεν υπέστη καμία βλάβη.

«Ήταν ντροπιαστικό – Κατέστρεψα τα πάντα»

Ο Dr Anjum, παντρεμένος και πατέρας, ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη σε μια ιδιαίτερα αγχωτική περίοδο, μετά τη πρόωρη γέννηση της κόρης του και τη δύσκολη κατάσταση στην οικογένειά του. «Δεν έχω καμία δικαιολογία. Ντράπηκα. Κατέστρεψα τη φήμη μου, απογοήτευσα τον ασθενή μου, τους συναδέλφους μου, τη διοίκηση. Το σκέφτομαι κάθε μέρα και με διαλύει», δήλωσε στην απολογία του.

Παρά την παραδοχή του, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να συνεχίσει την καριέρα του, ζητώντας «μία δεύτερη ευκαιρία» από το πειθαρχικό συμβούλιο.

Η απόφαση εκκρεμεί – Το μέλλον του γιατρού στον αέρα

Η υπόθεση βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση από το Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), το οποίο καλείται να αποφασίσει αν η συμπεριφορά του γιατρού επηρεάζει την ικανότητά του να ασκεί το επάγγελμα.

Μέχρι τότε, ο Dr Anjum παραμένει εκτός του βρετανικού συστήματος υγείας, έχοντας ήδη μετακομίσει στο Πακιστάν μετά την παραίτησή του από το νοσοκομείο τον Φεβρουάριο του 2024.

