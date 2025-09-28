Αδιανόητη απόφαση από πόλη της Ιταλίας: Επιβάλλει φόρο στα σκυλιά (vid)

Σε ένα αδιανόητο μέτρο προχωράει πόλη της Ιταλίας, καθώς από το 2026 θα φορολογεί τα σκυλιά...

Από το 2026, οι ιδιοκτήτες σκύλων που επισκέπτονται το Μπολτσάνο της Ιταλίας θα πρέπει να πληρώνουν ημερήσιο φόρο για τα κατοικίδιά τους. Το μέτρο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις.

Ημερήσιος φόρος για τους ταξιδιώτες, ετήσιος για τους κατοίκους

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι ταξιδιώτες με σκύλους θα καταβάλλουν 1,50 ευρώ την ημέρα για κάθε ζώο. Για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, προβλέπεται ετήσιος φόρος ύψους 100 ευρώ ανά σκύλο.

Η τοπική διοίκηση αναφέρει πως το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη των εξόδων καθαρισμού των δημόσιων χώρων, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη δημιουργία ειδικών πάρκων για σκύλους.

Το μέτρο ακολουθεί τον ήδη ισχύοντα κανόνα για την υποχρεωτική καταγραφή του DNA των σκύλων, ώστε να εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες που εγκαταλείπουν απορρίμματα στους δρόμους. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 600 ευρώ. Όπως διευκρίνισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Luis Walcher, όσοι έχουν ήδη καταχωρίσει το DNA των ζώων τους θα απαλλαγούν από τον νέο φόρο για δύο χρόνια.

Έντονες αντιδράσεις από τις φιλοζωικές οργανώσεις της Ιταλίας

Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες. Η Carla Rocchi, πρόεδρος της ENPA (Εθνική Ένωση Προστασίας των Ζώων), τόνισε ότι η φορολόγηση των σκύλων είναι άδικο μέτρο.

Η Rocchi υπογράμμισε πως τα κατοικίδια θεωρούνται μέλη των οικογενειών και όχι αντικείμενα φορολόγησης, ενώ προειδοποίησε ότι τέτοιες πολιτικές μπορεί να αποθαρρύνουν τα υπεύθυνα ταξίδια με ζώα ή ακόμα και να οδηγήσουν σε εγκατάλειψη.

