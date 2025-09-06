Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε τον σκύλο σας να κοιμάται στο κρεβάτι: Οι κίνδυνοι που αγνοούν οι περισσότεροι

Οι ειδικοί προειδοποιούν: ο ύπνος με τον σκύλο μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας. Δείτε τι πραγματικά συμβαίνει όταν το κατοικίδιο μπαίνει κάτω από τα σκεπάσματα.

Η εικόνα ενός σκύλου κουλουριασμένου δίπλα στον ιδιοκτήτη του μπορεί να μοιάζει τρυφερή, όμως σύμφωνα με τους ειδικούς, η συνήθεια αυτή κρύβει περισσότερους κινδύνους απ’ όσους φανταζόμαστε.

Εκτός από τις τρίχες που αναπόφευκτα καταλήγουν στα σεντόνια, τα κατοικίδια μπορούν να μεταφέρουν στο κρεβάτι ψύλλους, τσιμπούρια, ακόμη και παθογόνους μικροοργανισμούς. Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχουν καταγραφεί μεταδόσεις παρασίτων ή βακτηρίων που σχετίζονται με τα ούρα και τα περιττώματα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αρκετοί κτηνίατροι συμβουλεύουν να αποφεύγεται ο κοινός ύπνος ανθρώπου και σκύλου.

Πέρα από την υγιεινή, υπάρχει και ο παράγοντας της ξεκούρασης. Τα σκυλιά έχουν διαφορετικό ρυθμό ύπνου από τον άνθρωπο: ξυπνούν και κοιμούνται πολλές φορές μέσα στη νύχτα, με αποτέλεσμα να διαταράσσουν τον ύπνο των ιδιοκτητών τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι κοιμούνται μαζί με το κατοικίδιό τους αναφέρουν συχνότερα αϋπνίες και χαμηλότερη ποιότητα ύπνου.

Από την άλλη πλευρά, η παρουσία ενός σκύλου στην κρεβατοκάμαρα μπορεί να προσφέρει αίσθημα ασφάλειας, καθώς τα ζώα αντιδρούν σε θορύβους και κινητικότητα μέσα στο σπίτι. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες σκύλων δηλώνουν ότι μοιράζονται το κρεβάτι ή το υπνοδωμάτιό τους με το ζώο τους.

Ως συμβιβαστική λύση, ειδικοί στον χώρο των κατοικίδιων προτείνουν την τοποθέτηση ξεχωριστού κρεβατιού για τον σκύλο μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Έτσι, το ζώο παραμένει κοντά στους ανθρώπους του χωρίς να θίγεται η υγιεινή ή η ποιότητα του ύπνου κανενός...

