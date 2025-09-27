ΗΠΑ σε κρίση: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να «κλείσει» - Τι σημαίνει και πώς επηρεάζει την οικονομία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κινδυνεύει με κλείσιμο την 1η Οκτωβρίου. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί παραμένουν σε αδιέξοδο. Τι σημαίνει και πώς μπορεί να αποφευχθεί;

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κινδυνεύει με κλείσιμο την 1η Οκτωβρίου, καθώς Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό. Χωρίς συμφωνία χρηματοδότησης, πολλές υπηρεσίες του ομοσπονδιακού κράτους θα ανασταλούν, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μπορεί να βρεθούν σε καθεστώς άδειας χωρίς απολαβές.

Τι είναι το κυβερνητικό κλείσιμο;

Ένα κλείσιμο σημαίνει ότι το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τις λειτουργίες του λόγω έλλειψης εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Αποτελεί νομικό αδιέξοδο που απαιτεί συμφωνία στο Κογκρέσο για να αποφευχθεί. Οι μη-ουσιώδεις υπηρεσίες σταματούν, ενώ οι ουσιώδεις συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς πληρωμή μέχρι να βρεθεί λύση.

Στην προηγούμενη μεγάλη διακοπή, το διάστημα 2018-2019, περίπου 800.000 υπάλληλοι του ομοσπονδιακού κράτους έμειναν σε αναστολή εργασίας χωρίς αποδοχές. Εν τω μεταξύ, βασικές υπηρεσίες όπως Social Security, Medicare και Medicaid συνεχίζουν να λειτουργούν. Ωστόσο, οι ελλείψεις προσωπικού προκαλούν κλείσιμο εθνικών πάρκων, μουσείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

Οι Οικονομικές επιπτώσεις

Ο οικονομολόγος Gregory Daco εκτιμά ότι κάθε εβδομάδα shutdown κοστίζει στις ΗΠΑ περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πλήγμα δεν περιορίζεται μόνο στον δημόσιο τομέα: οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές επηρεάζονται, ενώ η εμπιστοσύνη στην οικονομία μειώνεται.

Η απειλή μαζικών απολύσεων εντείνει την αβεβαιότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται για μείωση προσωπικού, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μόνιμες απώλειες θέσεων εργασίας για υπηρεσίες που δεν θα λάβουν χρηματοδότηση.

Το πολιτικό αδιέξοδο συνεχίζεται: η Ρεπουμπλικανική Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασε πρόταση για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, αλλά το Σενάτο, υπό έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, δεν έχει επαρκείς ψήφους χωρίς τη συνεργασία Δημοκρατικών.

Οι Δημοκρατικοί προτείνουν μία συμφωνία που θα διατηρήσει τη χρηματοδότηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και θα αντιστρέψει περικοπές σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη. Οι διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει, με τον πρόεδρο Τραμπ να χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις των Δημοκρατικών «ανεφάρμοστες».

