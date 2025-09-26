TikToker βγάζει εξαψήφιο εισόδημα ψάχνοντας σκουπίδια πλούσιων γειτονιών (vid)

30χρονη βγάζει μια περιουσία ψάχνοντας τα σκουπίδια των πλουσίων και εξηγεί σε βίντεο της πως ξεκίνησε και πως τα κατάφερε.

Η Maggie McGaugh από το Τέξας ξεκίνησε ψάχνοντας τυχαία στα σκουπίδια πλουσίων για να επιδιορθώσει ένα τραπέζι. Σήμερα είναι star του TikTok με πάνω από 1,9 εκατ. ακολούθους και εισόδημα... εξαψήφιο.

Το 2020, η 30χρονη βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο. Νεαρή μητέρα, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις σε κατασκευές, αποφάσισε να βάψει ένα τραπέζι που βρήκε παρατημένο στον δρόμο. Αυτή η απλή κίνηση στάθηκε η αρχή μιας ανατρεπτικής καριέρας.

Απ' τα σκουπίδια στην... καταξίωση: Η απόφαση που την έκανε διάσημη

Η McGaugh ξεκίνησε να ανεβάζει βίντεο στο TikTok δείχνοντας τα ευρήματά της από πλούσιες γειτονιές την ημέρα αποκομιδής απορριμμάτων. Το concept ήταν απλό: έπαιρνε έπιπλα και αντικείμενα που οι άλλοι είχαν απορρίψει, τα επιδιόρθωνε και τους έδινε νέα ζωή.

Τα βίντεο της δεν άργησαν να γίνουν viral. Ο κόσμος εντυπωσιάστηκε με το πώς τα ασήμαντα αυτά έπιπλα μπορούν να δείχνουν ακριβά μετά τις παρεμβάσεις της. Πολλές φορές, μάλιστα, παρουσίαζε και την αρχική τιμή τους πριν καταλήξουν στα σκουπίδια.

Αυτό το ιδιόρρυθμο χόμπι δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή μεγάλων brands. Οι συνεργασίες που ακολούθησαν τής απέφεραν έως και 20.000 δολάρια για ένα μόνο reel, εκτοξεύοντας το εισόδημά της σε εξαψήφιο αριθμό.

«Ξεκίνησα ελπίζοντας να βγάλω λίγα χρήματα»

Σήμερα, η McGaugh μετρά πάνω από 1,9 εκατομμύρια ακόλουθους και περισσότερα από 45 εκατομμύρια likes. Έχει αγοράσει ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, συνεργάζεται με εταιρείες, λανσάρει μαθήματα και συνεχίζει να φτιάχνει περιεχόμενο που εμπνέει.

Η ίδια παραδέχεται πως στην αρχή δεν θεωρούσε τον εαυτό της ούτε δημιουργικό ούτε ικανό: «Ποτέ δεν είχα πάρει πινέλο ή ηλεκτρικό εργαλείο. Ξεκίνησα ελπίζοντας να βγάλω λίγα χρήματα. Τώρα έχω μια επιχείρηση που αγαπώ – κι όλα ξεκίνησαν από τα σκουπίδια κάποιου άλλου».

Η επιτυχία της δεν κρύβεται σε κάποια μυστική συνταγή, αλλά στην αυθεντικότητα. Όπως λέει η ίδια: «Δεν είναι σκηνοθετημένο, δεν είναι ψεύτικο. Είναι... εγώ, ένα πινέλο και ό,τι μπορώ να βρω στο πεζοδρόμιο».

