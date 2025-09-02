Η 83χρονη που κέρδισε 83 εκατ. δολάρια στο λαχείο και τα έχασε όλα λόγω μιας εφαρμογής

Μια 83χρονη από το Τέξας κέρδισε 83 εκατ. δολάρια στο λαχείο μέσω εφαρμογής, αλλά δεν παρέλαβε ποτέ το έπαθλο. Τώρα διεκδικεί το ποσό στα δικαστήρια μετά την αναστολή των υπηρεσιών τρίτων.

Η τύχη χαμογέλασε, αλλά σύντομα μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια 83χρονη από το Τέξας, η οποία κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 83 εκατομμυρίων δολαρίων (71,5 εκατ. ευρώ) στο λαχείο. Αντί όμως να αλλάξει η ζωή της προς το καλύτερο, η ηλικιωμένη βρέθηκε μπλεγμένη σε μια δικαστική διαμάχη που απειλεί να της στερήσει οριστικά το έπαθλο.

Η γυναίκα είχε αγοράσει το τυχερό δελτίο μέσω της εφαρμογής Jackpocket Lottery, που προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης λαχείων εξ αποστάσεως. Αφού επιβεβαίωσε ότι οι αριθμοί της είχαν κερδίσει, περίμενε να παραλάβει το ποσό. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η Λοταρία του Τέξας ανακοίνωσε την αναστολή χρήσης υπηρεσιών τρίτων, επικαλούμενη νομικό κενό στη λειτουργία τους.

Η απόφαση ήρθε σαν «κεραυνός εν αιθρία» για τη νικήτρια. Το γεγονός ότι το λαχείο αγοράστηκε μέσω μη ρυθμιζόμενης πλατφόρμας στάθηκε αρκετό για να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής της. Έτσι, το βραβείο ύψους άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ δεν της αποδόθηκε ποτέ.

Η 83χρονη δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Τον Μάιο του 2025 κατέθεσε αγωγή κατά της Λοταρίας του Τέξας, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή των κανόνων έγινε εκ των υστέρων και άρα παραβίασε τη νομιμότητα της διαδικασίας. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί στα δικαστήρια, με την ηλικιωμένη να διεκδικεί το ποσό που -όπως υποστηρίζει- δικαιωματικά της ανήκει.

Η υπόθεση προκαλεί έντονες συζητήσεις στις ΗΠΑ, καθώς αναδεικνύει τους κινδύνους από τη χρήση εφαρμογών τρίτων για τυχερά παιχνίδια. Για κάποιους, αποτελεί παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει κενά στην προστασία των παικτών, για άλλους είναι απλώς μια υπόθεση που δοκιμάζει τα όρια του νομικού πλαισίου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η 83χρονη, αντί να απολαμβάνει -η ίδια και η οικογένειά της- μια ανέμελη ζωή με την τεράστια περιουσία που της έλαχε, βρίσκεται τώρα σε μια δύσκολη και ψυχοφθόρα δικαστική διαμάχη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ