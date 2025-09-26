Iron Maiden στην Αθήνα: Αύριο ξεκινάει η γενική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Δείτε αναλυτικά τις τιμές

Αύριο, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 θα ξεκινήσει η γενική προπώληση εισιτηρίων των Iron Maiden για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Iron Maiden στην Αθήνα ξεκίνησε! Το θρυλικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 23 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Η ζήτηση για τα εισιτήρια είναι ήδη υψηλή, καθώς τα μέλη του επίσημου fan club έχουν αποκτήσει ήδη πρόσβαση από τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η γενική προπώληση ξεκινάει από αύριο, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ. μέσω ticketmaster.gr. Οι τιμές κυμαίνονται από 86,25 έως 178,25 ευρώ, ανάλογα με τη ζώνη θέασης. Η είσοδος στην αρένα κοστίζει 103,50 ευρώ, χωρίς διαχωρισμό σε VIP ή front-of-stage. Συνολικά προβλέπονται έξι ζώνες εισιτηρίων (PL1 έως PL6), ενώ μετά το fan club, προτεραιότητα αγοράς έχουν οι εγγεγραμμένοι στο newsletter της High Priority Promotions.

Δείτε τις τιμές εισιτηρίων ανά ζώνη στο ΟΑΚΑ

Ζώνη Ονομασία Τιμή

PL1 Κεντρικές θέσεις VIP 178,25 €

PL2 Πλαϊνές VIP / Καλές καθήμενες 143,75 €

PL3 ARENA (όρθιοι μπροστά) 103,5 €

PL4 Κερκίδες μέσης απόστασης 97,75 €

PL5 Πίσω κερκίδες / Μέτριες θέσεις 92 €

PL6 Άνω διάζωμα / Πιο μακρινές θέσεις 86,25 €



