Τέξας: Άνδρας καταδικάστηκε να πληρώσει 2,8 εκατ. δολάρια για πυροβολισμούς σε «κυνηγούς φαντασμάτων»

Παράξενη υπόθεση στο Τέξας: Ο William Dane Rhodes πυροβόλησε εφήβους που αναζητούσαν «στοιχειωμένη» τοποθεσία το 2020 και καλείται να καταβάλει 2,8 εκατ. δολάρια αποζημίωση στα «θύματα».

Μια απίστευτη υπόθεση που συνδυάζει τρόμο και… παραφυσικά σενάρια εκτυλίχθηκε στο Τέξας, όπου ένας άνδρας καταδικάστηκε να καταβάλει 2,8 εκατομμύρια δολάρια σε ομάδα νεαρών που είχαν βγει για «κυνήγι φαντασμάτων» και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πραγματικά πυρά.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 27ης Δεκεμβρίου 2020, όταν επτά έφηβοι από την πόλη Ρέιμοντβιλ αποφάσισαν να εξερευνήσουν μια τοποθεσία, που είχε τη φήμη ότι είναι στοιχειωμένη, γνωστή ως «Λιμνοθάλασσα του Διαβόλου».

Φυλούσε καρτέρι ο Rhodes

Καθώς οδηγούσαν σε έναν απομονωμένο δρόμο, εντόπισαν ένα σταθμευμένο όχημα και σταμάτησαν, πιστεύοντας ότι ίσως επρόκειτο για κάτι που σχετιζόταν με την αναζήτησή τους.

Αντί για φαντάσματα, τους περίμενε ο 41χρονος William Dane Rhodes, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον τους. «Πυροβόλησε ακριβώς πάνω από το φορτηγό μου», θυμήθηκε ο Αρτούρο Τζόζεφ Σάγιας, περιγράφοντας τη στιγμή που οι νεαροί έφυγαν πανικόβλητοι. Μία από τις σφαίρες διαπέρασε το πίσω κάθισμα, περνώντας ξυστά από δύο επιβαίνοντες, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Τρόμος για τους έφηβους

«Ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της ζωής μου», δήλωσε ο Σλέιντ Γκουτιέρες, ένας από τους εφήβους, ενώ ο συνεπιβάτης του Ντιέγκο Γκουτιέρες περιέγραψε ότι το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να σκύψει και να προστατευθεί.

Ο Rhodes καταδικάστηκε σε επτά χρόνια με αναστολή για το περιστατικό, όμως η ποινή του δεν περιορίστηκε στην φυλάκιση. Οι οικογένειες των εφήβων κατέθεσαν αγωγή, με το δικαστήριο να επιδικάζει συνολική αποζημίωση 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ των «θυμάτων».

Σήμερα, οι νεαροί -πλέον ενήλικες- δηλώνουν πως η βραδιά που ξεκίνησε ως περιπέτεια αναζήτησης του μεταφυσικού θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη τους, όχι για κάποιο φάντασμα, αλλά για την ανατριχιαστική πραγματικότητα που έζησαν με τους πυροβολισμούς εναντίον τους.

