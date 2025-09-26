Σπυράκια και μαύρα στίγματα: Αηδιαστική προσομοίωση δείχνει γιατί δεν πρέπει να τα σπάτε (vid)

Όλοι έχουμε υποκύψει στον πειρασμό να σπάσουμε ένα σπυράκι ή ένα μαύρο στίγμα, όμως σε νέα προσομοίωση φαίνεται η σοκαριστική λεπτομέρεια γι' αυτό το λάθος και ποια είναι η σωστή φροντίδα.

Έλα, ας το παραδεχτούμε! Λίγοι είναι αυτοί που αντιστέκονται στην ικανοποίηση του να σπάσουν ένα σπυρί ή ένα μαύρο στίγμα. Για κάποιους μάλιστα, τα βίντεο με σπυράκια έχουν γίνει μια ένοχη απόλαυση.

Ωστόσο, οι δερματολόγοι προειδοποιούν πως το να τα σπάμε δεν είναι ποτέ καλή ιδέα - και σιγά μην ήταν τέλος πάντων...

Η προσομοίωση που έγινε viral: Τι γίνεται όταν απλά σπάμε ένα σπυράκι ή ένα μαύρο στίγμα

Ο δημιουργός περιεχομένου Mr. Brain Boost ανέβασε ένα βίντεο που δείχνει με ωμή λεπτομέρεια τι ακριβώς συμβαίνει όταν προβούμε σε μία τέτοια πράξη. Στην οθόνη βλέπουμε έναν άντρα να πιέζει ένα μαύρο στίγμα, αφήνοντας πίσω έναν ανοιχτό πόρο.

Η προσομοίωση εξηγεί πως ο πόρος δεν είναι άδειος, αφού παραμένουν λάδι, βακτήρια και νεκρά κύτταρα. Αν τον αφήσουμε έτσι, προφανώς, θα ξαναβουλώσει σύντομα.

Η σωστή διαδικασία είναι η εξής: Πρώτα αφαίρεση, μετά καθαρισμός και τέλος σφράγισμα.

Ο σωστός τρόπος φροντίδας

Σύμφωνα με το βίντεο αλλά και δερματολογικές συμβουλές, ο καθαρισμός πρέπει να γίνει άμεσα μετά την αφαίρεση και να χρησιμοποιηθούν προϊόντα με σαλικυλικό οξύ, που διαλύει το περίσσευμα λιπαρότητας.

Μετέπειτα έρχεται η εφαρμογή ελαφριάς, μη φαγεσωρογόνου (non-comedogenic) ενυδατικής, ώστε να προστατευθεί και να «σφραγιστεί» ο καθαρός πόρος. Με λίγα λόγια, μόνο η σωστή ρουτίνα μπορεί να αποτρέψει την επανεμφάνιση.

Οι viewers έδωσαν... ρέστα στα σχόλια: «Αηδία!»

Τα σχόλια στο βίντεο ήταν απολαυστικά: «Ό,τι κι αν κάνετε, μην το δοκιμάσετε. Είμαι skinologist!» (αν και κανείς δεν είναι σίγουρος τι σημαίνει αυτό). «Είναι περίεργο που εύχομαι να είχα κακή επιδερμίδα, μόνο και μόνο για την ικανοποίηση;», είπε χιουμοριστικά κάποιος.

Σίγουρα κάποιοι δεν το πήραν και πολύ καλά: «Αηδία! Το έβλεπα ενώ έτρωγα!», ενώ ένας χρήστης ομολόγησε: «Σκόπιμα αφήνω λίγο μέσα για να το ξανασκάσω σε δύο μέρες».

Αν μη τι άλλο, αποδείχθηκε πως η «κουλτούρα του popping» έχει πολλούς φανατικούς οπαδούς.

