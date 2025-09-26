Τι είναι το «bio-baiting»; Η ύπουλη νέα τάση στα ραντεβού που ξεγελάει τους singles

Στην εποχή των εφαρμογών γνωριμιών, το ghosting δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το «bio-baiting» ήρθε για να περιγράψει πώς τα ψεύτικα βιογραφικά γίνονται η μεγαλύτερη παγίδα για όσους αναζητούν σχέση. Εσείς, έχετε πέσει θύμα τους;

Αν το ghosting, το shrekking ή το cushioning σας φαίνονται αρκετά, ήρθε η ώρα να μάθετε έναν νέο όρο, το bio-baiting. Στον κόσμο όπου ο έρωτας περνάει από την οθόνη του κινητού, τα προφίλ στις εφαρμογές γνωριμιών δεν είναι πάντα αυτό που δείχνουν.

Και κάπως έτσι, οι ελπίδες μιας ρομαντικής γνωριμίας μετατρέπονται σε ένα «extreme sport», γεμάτο παγίδες και απογοητεύσεις.

Τι είναι το «bio-baiting»;

Σε αντίθεση με το γνωστό «γατόψαρο» που αφορά ψεύτικες ταυτότητες, το βιολογικό δόλωμα έχει να κάνει με την υπερπώληση του ίδιου μας του εαυτού. Επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός υπερβολικά «λαμπερού» βιογραφικού, που δεν αντέχει στην πραγματική ζωή.

Μια πρόσφατη έρευνα της Wisp με 1.500 συμμετέχοντες αποκάλυψε πως το 63% των singles απογοητεύτηκε όταν γνώρισε κάποιον που δεν ταίριαζε με το προφίλ του.

Τα πιο συνηθισμένα ψεύτικα «βιογραφικά»

Ανάμεσα στις πιο συχνές παγίδες:

«Λάτρης των ταξιδιών», 68%

«Τυχοδιώκτης», απογοήτευσε το 51%

«Επιχειρηματίας», απογοήτευσε το 39%

«Foodie», απογοήτευσε το 34%

«Αυθόρμητος», απογοήτευσε το 29%

Λέξεις-κλισέ που υπόσχονται πολλά, αλλά σπάνια αποδεικνύονται αληθινές στην καθημερινότητα.

Γιατί το bio-baiting μας επηρεάζει τόσο;

Η ειδικός γνωριμιών Sylvia Linzalone εξηγεί: «Η απογοήτευση όταν κάποιος δεν ανταποκρίνεται στο βιογραφικό του οδηγεί σε κόπωση από τις εφαρμογές. Διαβρώνει την εμπιστοσύνη και κάνει τη διαδικασία να μοιάζει ανειλικρινής».

Με απλά λόγια, όταν το βιογραφικό γίνεται πιο γυαλιστερό από την πραγματικότητα, η σύνδεση χάνεται πριν καν αρχίσει.

Πώς να αναγνωρίσετε έναν «βιο-δολοφόνο»;

Η λύση, σύμφωνα με την Linzalone, είναι να αναζητάμε λεπτομέρειες αντί για γενικότητες. Ένας «ταξιδιώτης» μπορεί να είναι αόριστος, αλλά κάποιος που γράφει «πεζοπορία στις Άνδεις τον επόμενο μήνα» μάλλον λέει την αλήθεια.

Το σημαντικότερο όμως είναι να μην κολλάμε για πολύ στη φάση των μηνυμάτων. Όσο πιο γρήγορα η συζήτηση περάσει στην πραγματική ζωή, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος απογοήτευσης.

