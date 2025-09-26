Από την Κίνα στη Νέα Υόρκη: Ο νέος ιός και το πρώτο τοπικό κρούσμα στις ΗΠΑ

Πώς έφτασε το chikungunya από την Κίνα στη Νέα Υόρκη; Το πρώτο πιθανό τοπικό κρούσμα στις ΗΠΑ προκαλεί προβληματισμό.

Ο ιός chikungunya, που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος κουνουπιών, φαίνεται πως έκανε την εμφάνισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του New York State Department of Health, μια γυναίκα που ζει στο Long Island διαγνώστηκε με chikungunya τον περασμένο Αύγουστο. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό, γεγονός που δείχνει ότι μπορεί να πρόκειται για το πρώτο τοπικά μεταδιδόμενο κρούσμα στη Νέα Υόρκη.

Τι είναι ο ιός chikungunya

Ο ιός chikungunya δεν είναι νέος. Έχει απασχολήσει πολλές χώρες, κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, ενώ φέτος έκανε πρωτοσέλιδα στην Κίνα, με δεκάδες κρούσματα στην επαρχία Guangdong.

Η ασθένεια μεταδίδεται από το τσίμπημα των Aedes κουνουπιών, τα ίδια που μεταφέρουν και τον ιό του δάγκειου πυρετού. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της αναπνοής ή της επαφής, κάτι που διαφοροποιεί το chikungunya από ασθένειες όπως η γρίπη ή η Covid-19.

Συμπτώματα του chikungunya

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 4–8 ημέρες από το τσίμπημα και περιλαμβάνουν:

Έντονο πόνο στις αρθρώσεις και μυϊκούς πόνους

Πονοκέφαλο και κόπωση

Πυρετό και ναυτία

Εξάνθημα στο δέρμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι 15%–35% των κρουσμάτων μπορεί να είναι ασυμπτωματικά.

Πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), οι θάνατοι από chikungunya είναι σπάνιοι. Ωστόσο, μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Σοβαρές επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν την καρδιά ή τον εγκέφαλο, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Η διεθνής εικόνα των κρουσμάτων

Μέχρι σήμερα, το ECDC καταγράφει περισσότερα από 317.000 κρούσματα και 135 θανάτους σε 16 χώρες. Η αύξηση έχει τραβήξει την προσοχή τόσο της Ευρώπης όσο και του ΠΟΥ, που παρακολουθεί στενά την εξάπλωση του ιού.

Τι ισχύει για τη Νέα Υόρκη

Οι αρχές της Νέας Υόρκης τονίζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, καθώς οι έλεγχοι στα κουνούπια της περιοχής δεν έδειξαν ίχνη του ιού. Παρ’ όλα αυτά, το πιθανό πρώτο τοπικό κρούσμα δείχνει ότι το chikungunya μπορεί να εξαπλωθεί και σε περιοχές που δεν θεωρούνταν υψηλού κινδύνου.

