Επικός μπαμπάς: Δίνει «οδηγίες» στο μωρό του για να σταθεί τυχερός με τη μαμά (vid)

Ένα αστείο βίντεο στο TikTok δείχνει έναν μπαμπά να μιλάει στο μωρό του πριν τον ύπνο, ζητώντας να μην κλάψει για να περάσει μια ρομαντική βραδιά με τη μαμά. Το baby monitor τον πρόδωσε!

Ένα μωρό τεσσάρων μηνών έγινε… συνένοχος στα σχέδια του μπαμπά του, σε μια σκηνή που προκάλεσε ξεκαρδιστικά σχόλια στα social media. Ο μπαμπάς θέλησε να μια τρυφερή κουβέντα στην κόρη του πριν τον ύπνο μόνο που δεν σκέφτηκε ότι η στιγμή θα καταγραφόταν από το baby monitor.

Σε απόσπασμα που ανέβασε η μαμά, στο TikTok, φαίνεται ο μπαμπάς να σκύβει πάνω από την κούνια και να λέει στην κόρη του με σοβαρό ύφος: «Σε παρακαλώ να είσαι ήσυχη, γιατί ο μπαμπάς θέλει να κοιμηθεί με τη μαμά απόψε. Αν ακούσεις περίεργους θορύβους, ξανακλείσε τα μάτια σου, ΟΚ; Αυτό είναι το game plan μας, μην με απογοητεύσεις!»

Το αστείο; Όλα καταγράφηκαν από την κάμερα και βγήκαν… στη φόρα.

Η Maria πίστευε ότι θα απαθανατίσει μια γλυκιά στιγμή πατέρα-κόρης, αλλά αντί αυτού βρέθηκε με ένα βίντεο που έριξε το TikTok. Το ανέβασε με τη λεζάντα: «Όχι η cute στιγμή που νόμιζα ότι κατέγραφα», και το αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες αντιδράσεις.

Οι χρήστες «λύγισαν» από τα γέλια

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν απολαυστικά:

«Το μωρό έκλεισε τα μάτια λες και κατάλαβε την αποστολή!»

«Αυτό είναι και γλυκό και ξεκαρδιστικό μαζί.»

«Παίξτε το βίντεο στα 21α γενέθλια της μικρής – θα είναι θρυλικό!»

Η ίδια η μαμά συμφώνησε με το τελευταίο σχόλιο, απαντώντας: «Τέλεια ιδέα! Έτσι θα καταλάβει γιατί έχει περισσότερα αδέρφια και λιγότερα λεφτά να ξοδέψει!».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ