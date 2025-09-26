Απόλυση-σοκ στα Lidl: Εργαζόμενος συνελήφθη με δύο πακέτα φράουλες και έχασε τη δουλειά του για λιγότερα από 6€

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης επικύρωσε την απόλυση υπαλλήλου των σούπερ μάρκετ Lidl που προσπάθησε να πάρει δύο πακέτα φράουλες χωρίς να πληρώσει. Γιατί κρίθηκε δικαιολογημένη η ποινή, παρά το μικρό ποσό.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης (TSJM) επικύρωσε την απόλυση υπαλλήλου των Lidl, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να κλέψει δύο συσκευασίες φράουλες, αξίας 2,99 ευρώ η καθεμία, χωρίς να τις πληρώσει. Η απόφαση έρχεται να επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση, το οποίο είχε θεωρήσει δικαιολογημένη την κίνηση της εταιρείας.

Το περιστατικό και η απόλυση

Ο εργαζόμενος, που απασχολούνταν ως βοηθός αποθηκάριος στο κέντρο logistics της Alcalá de Henares από τον Οκτώβριο του 2020, απολύθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2024. Σύμφωνα με την επιστολή της εταιρείας, κατά τη διάρκεια τυχαίων ελέγχων εντοπίστηκαν προϊόντα μέσα στο σακίδιό του, τα οποία επιχείρησε να πετάξει σε κάδο απορριμμάτων. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονταν τα δύο πακέτα φράουλες. Η Lidl τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία λογική εξήγηση για την παρουσία των προϊόντων στην προσωπική του τσάντα, καθώς στο συγκεκριμένο κέντρο δεν πραγματοποιούνται λιανικές αγορές.

Η προσφυγή και η απόφαση

Ο υπάλληλος κατέθεσε έφεση επικαλούμενος τη «θεωρία της σταδιακής κύρωσης», ζητώντας η ποινή να είναι ανάλογη του παραπτώματος και όχι η έσχατη, δηλαδή η απόλυση. Το TSJM, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι η παραβίαση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη αποτελεί σοβαρό λόγο για άμεση καταγγελία της σύμβασης, ανεξάρτητα από τη μικρή χρηματική αξία του αντικειμένου.

Με την απόφαση αυτή, το Ανώτατο Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι ακόμη και πράξεις με ελάχιστη οικονομική ζημία μπορούν να θεωρηθούν ουσιαστική παραβίαση της καλής πίστης και να οδηγήσουν σε απόλυση, χωρίς αποζημίωση.

