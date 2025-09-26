Κακοκαιρία Σαββατοκύριακου: Καταιγίδες, έντονα φαινόμενα και πτώση θερμοκρασίας έως 5°C

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από το Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και πτώση θερμοκρασίας έως 5°C. Δείτε αναλυτική πρόγνωση και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ραγδαία από το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας φέρνει μαζί του βροχές, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη του φθινοπώρου.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, με τη Μεσσηνία, την Ηλεία και την Αχαΐα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στη δυτική Στερεά, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Από την Κυριακή ο καιρός αποκτά πιο καθαρά φθινοπωρινό χαρακτήρα, με πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-5 βαθμούς και ενισχυμένους βοριάδες που θα εντείνουν την αίσθηση ψύχρας. Η Αττική, πάντως, φαίνεται πως θα επηρεαστεί ελάχιστα ή και καθόλου.

Προειδοποιήσεις για ακραία φαινόμενα

Τόσο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας όσο και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέσα από αναρτήσεις τους, κάνουν λόγο για «επικίνδυνο καιρό» και εφιστούν την προσοχή των πολιτών, κυρίως σε όσους βρίσκονται στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Η εικόνα του καιρού ανά ημέρα

Παρασκευή 26/9: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε ηπειρωτικά και Κρήτη, με τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 5-7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 28-29°C στα ηπειρωτικά.

Σάββατο 27/9: Από το απόγευμα οι βροχές εντείνονται στα δυτικά, με σποραδικές καταιγίδες που κατά τη νύχτα θα είναι ισχυρές σε Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο διατηρούνται στα 6-7 μποφόρ, τοπικά 8, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί στους 24-26°C.

Κυριακή 28/9: Νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα ισχυρές στα δυτικά. Οι άνεμοι φτάνουν έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σημειώνει περαιτέρω πτώση.

Δευτέρα 29/9: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες στα δυτικά το πρωί, οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ένταση 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα του κανονικού για την εποχή.

Τρίτη 30/9: Νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με λίγες τοπικές βροχές και διατήρηση της ψύχρας.

Τι να προσέξουν οι πολίτες

Οι ειδικοί συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές με έντονη βροχόπτωση και έλεγχο φρεατίων και υδρορροών σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Η πρώτη σοβαρή φθινοπωρινή κακοκαιρία είναι προ των πυλών και αναμένεται να δοκιμάσει κυρίως τη δυτική χώρα, πριν το φθινοπωρινό ψύχος εξαπλωθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

