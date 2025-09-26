Γιατί τα Θαύματα του Κόσμου είναι επτά: Η μυστική σημασία του τυχερού αριθμού (vid)

Τα Επτά Θαύματα του Κόσμου δεσπόζουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Επιβλητικά, εντυπωσιακά και μοναδικά, μία του Αρχαίου και μία του Νέου Κόσμου πάντα «μαγνήτιζαν» τα βλέμματα. Πάντα, βέβαια, ήταν 7. Γιατί άραγε;

Αν και ο κόσμος είναι γεμάτος με αμέτρητα θαύματα, μόνο επτά απ' αυτά έχουν και επίσημα ονομαστεί «Θαύματα του Κόσμου». Βέβαια, οι εκδοχές είναι δύο: Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου και τα Επτά Θαύματα του Νέου Κόσμου.

Ενώ δεν υπάρχει κάποιο κοινό σε αυτές τις λίστες και η πλειοψηφία των αριστουργημάτων της αρχαίας λίστας δεν υπάρχουν πλέον, στο μόνο που τα «βρίσκουν» είναι ο αριθμός. Γιατί όμως μόνο επτά;

Η «μαγεία» του αριθμού επτά και η σημασία του στα «Θαύματα του Κόσμου»

Είναι γνωστό πως ο αριθμός επτά συναντάται παντού. Υπάρχουν επτά ημέρες την εβδομάδα, επτά ήπειροι στον πλανήτη, επτά νότες στις περισσότερες παραδοσιακές δυτικές μουσικές, επτά χρώματα στο ουράνιο τόξο, επτά θανάσιμα αμαρτήματα στην χριστιανική πίστη... όλα στο επτά!

Πράγματι, ο συγκεκριμένος αριθμός θεωρείται ευρέως ένας τυχερός αριθμός με ιδιαίτερη σημασία σε όλους τους τομείς της ανθρωπότητας και όχι μόνο. Από αριθμολογικής άποψης, το Astrotalk επισημαίνει πως το επτά είναι ένας πρώτος αριθμός που μπορεί να αναλυθεί στους «3» και «4», οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη δημιουργικότητα και την πρακτικότητα, αντίστοιχα.

Ενώ ο συμβολισμός και η παράδοση πίσω από τον μυστικιστικό αριθμό είναι ατελείωτες, ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν μόνο επτά θαύματα είναι αρκετά απλός: Ο αριθμός αντιπροσωπεύει την τελειότητα, αντικατοπτρίζοντας τους πέντε γνωστούς πλανήτες που υπήρχαν όταν δημιουργήθηκε η λίστα, συν τον ήλιο και τη σελήνη.

Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου

Επιλεγμένα από Έλληνες ταξιδιώτες, τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου κατατάσσονται στο 225 π.Χ., όταν καταγράφηκαν σε ένα έργο του Φίλωνα του Βυζαντίου με τίτλο «Περί των Επτά Θαυμάτων». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πιστευόταν ότι μόνο επτά ουράνια σώματα υπήρχαν πέρα ​​από τη Γη: ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο ήλιος και η σελήνη. Αυτά τελικά αντιστοιχούσαν στις ημέρες της εβδομάδας και τα θαύματα του κόσμου.

Δεδομένου ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας είναι το μόνο αυθεντικό θαύμα του κόσμου που σώζεται μέχρι και σήμερα, ο κατάλογος έχει έκτοτε αναθεωρηθεί. Χρονολογούμενη από το 2560 π.Χ., η μεγαλοπρεπής πέτρινη κατασκευή, γνωστή και ως Χέοπας, δεν είναι η παλαιότερη πυραμίδα της Αιγύπτου. Ωστόσο, με ύψος λίγο πάνω από 128 μέτρα όταν χτίστηκε (τώρα είναι 9 μέτρα μικρότερη λόγω διάβρωσης και ανθρώπινης καταστροφής), θεωρείται η ψηλότερη του είδους της στον πλανήτη, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. Παρόλα αυτά, η εντυπωσιακή πυραμίδα δεν μπήκε στη λίστα των Επτά Θαυμάτων του Νέου Κόσμου, ούτε οι άλλες έξι κατασκευές, οι οποίες έκτοτε έχουν σβηστεί από την ύπαρξη.

Τα άλλα αρχαία θαύματα ήταν: οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας, το Άγαλμα του Δία στην Ολυμπία, ο Ναός της Άρτεμης στην Έφεσο, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, ο Κολοσσός της Ρόδου και ο Φάρος της Αλεξάνδρειας. Αν και δεν υπάρχουν πλέον φυσικά, η κληρονομιά τους απαθανατίζεται σε ποιήματα, πίνακες ζωγραφικής και άλλα αρχαία καλλιτεχνικά έργα.

Τα Επτά Θαύματα του Νέου Κόσμου

Με την πλειοψηφία των θαυμάτων του αρχαίου κόσμου να χάνονται στο χρόνο, μια νέα λίστα δημιουργήθηκε. Το 2000, ένα ελβετικό ίδρυμα ξεκίνησε μια εκστρατεία για τον προσδιορισμό των επίσημων νέων ορόσημων. Μετά από πάνω από 100 εκατομμύρια ψήφους, τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν το 2007, παραλείποντας τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας και προσθέτοντας επτά νέα μνημεία και τοποθεσίες στη λίστα των θαυμάτων.

Η τρέχουσα λίστα αποτελείται από: το Σινικό Τείχος της Κίνας, το Τσίτσεν Ίτζα στο Μεξικό, την Πέτρα στην αρχαία Ιορδανία, το Μάτσου Πίτσου στο Περού, τον Χριστό Λυτρωτή στη Βραζιλία, το Κολοσσαίο στη Ρώμη και το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία.

Πέρα από τα Επτά Θαύματα του Νέου Κόσμου, έχουν δημιουργηθεί πρόσθετες λίστες για να γιορτάσουν τα πολλά θαύματα της Γης. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα Επτά Θαύματα του Φυσικού Κόσμου (που περιλαμβάνει το Γκραν Κάνυον και το Έβερεστ μεταξύ των τιμώμενων μερών), οι Επτά Πόλεις - Θαύματα του Κόσμου και τα Επτά Υποβρύχια Θαύματα του Κόσμου. Αλλά το ένα πράγμα που έχουν κοινό είναι ο τυχερός αριθμός επτά.

